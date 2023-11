El euríbor hoy: mínimo descenso hasta el 4,027% 

El euríbor en el ecuador de la semana cotiza al 4,027 por ciento. Tan solo baja una milésima con respecto a su cotización del día anterior por lo que la media de noviembre gira en torno al 4,023 por ciento.

El euríbor ha empezado noviembre con pequeñas caídas y subidas en el dato diario. Con estos movimientos está descontando que este mes no hay reunión del BCE por lo que nos tipos no se van a mover, por lo menos hasta diciembre, según Laura Martínez, portavoz de iAhorro.

A pesar de ser una buena noticia para los hipotecados, esto no va a impedir que las personas que revisen sus préstamos este mes sufran una nueva subida en sus mensualidades ya que hace un año estaba en el 2,828 por ciento, añade la portavoz.

El euríbor y el BCE

El euríbor ha caído hasta el 4 por ciento por primera vez desde principios del mes de septiembre ante el cambio de tono del BCE. En su última reunión, detuvo las subidas de tipos tras diez aumentos consecutivos y sugirió que estos podrían haber alcanzado su nivel más alto.

Aun así, desde XTB, Joaquín Robles no espera descensos destacados en el principal indicador de las hipotecas referenciadas a un tipo variable hasta que el mercado no empiece a descontar la posibilidad de recortes en los tipos de interés, que no se espera hasta el segundo semestre de 2024.

