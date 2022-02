Ucrania, los costes y la inflación descosen a Inditex

Las acciones de Inditex encajaron un desplome superior al 6 por ciento y cotizaron en los mínimos de diciembre de 2020, tras dispararse los temores a que las mayores expectativas de costes e inflación con la guerra en Ucrania pasen factura al grupo gallego.

Tras hundirse en los mínimos del año, los analistas consultados por finanzas.com ya advirtieron que Inditex podría enfrentar más debilidad y presiones bajistas, como así ha sucedido.

La exposición del grupo fundado por Amancio Ortega a los mercados de Rusia y Ucrania roza en conjunto el 9 por ciento de sus tiendas a escala global, aunque en el país ucraniano la actividad de las tiendas físicas y online está completamente suspendida.

Impacto en las cadenas de suministros

Inditex tiene el 8 por ciento de sus tiendas en Rusia, pero menos del 5 por ciento de las ventas. No obstante, el alto perfil de sus establecimientos puede hacer que el grupo gallego sea “vulnerable”, dijeron los analistas de Bloomberg Intelligence.

A priori, no hay ninguna razón obvia para que las ventas de ropa se vean afectadas por las sanciones impuestas a Rusia por las potencias occidentales. No obstante, sería atrevido suponer que no habrá consecuencias adversas, dijeron las mismas fuentes.

En concreto, las cadenas de suministro podrían verse interrumpidas, lo que implica el riesgo de que el flujo de mercancías desde los almacenes en Europa hacia Rusia se vea ralentizado o detenido.

“Inditex se encuentra en una encrucijada complicada” dijo a finanzas.com Diego Morín, analista de IG.

Desde el cambio de timón con Marta Ortega, “los inversores han ido dudando en cierta manera del valor, aunque la situación de un conflicto bélico entre Ucrania y Rusia ha provocado mayores presiones bajistas, ya que uno de sus mercados es el ruso”, coincidió Morín.

Mayores presiones de inflación y costes

Lo cierto es que el mercado se está poniendo al día con todos estos riesgos sobrevenidos para la multinacional gallega.

Este lunes, los analistas del broker Jefferies recortaron sus estimaciones de beneficios para Inditex este año y el que viene, debido a las mayores presiones sobre los costes de las materias primas y a las perspectivas de mayor debilidad en la demanda.

En concreto, Jefferies calculó un nuevo precio objetivo para Inditex de 31 euros por acción, frente a los 36 euros anteriores y recortó la estimación de beneficio por acción hasta los 1,18 euros, cuando antes pronosticaba 1,19 euros.

Los mínimos de la pandemia amenazan a Inditex

Con estas perspectivas, las acciones de Inditex perdieron el soporte de los 23 euros, una zona importante que en su momento frenó varios rebotes posteriores al estallido del coronavirus, dijo el director de análisis de la revista Inversión, Josep Codina.

Aunque los títulos todavía podrían frenar las caídas en los soportes intermedios de los 22 y los 21 euros, si la presión bajista va a más, Morín no descarta que la cotización pueda buscar los 20 euros, niveles de marzo de 2020.

Para que este escenario quede anulado, Codina consideró que Inditex tendría que rebotar al menos hasta los 24,5 euros, de forma que cerrase el último hueco de escapada dejado. No obstante, esto no es suficiente, porque tendría que acelerar por encima de los 25 euros para intentar consolidar una figura de vuelta.

El problema es que “la caída es muy importante y la acción de Inditex marca mucha debilidad”, en la medida en que la guerra en Ucrania sí pueda estar pasando una factura mucho mayor de lo esperado, recordó Codina.

En lo que llevamos de año, las acciones de Inditex pierden casi un 20 por ciento y son las terceras que peor comportamiento registran en el IBEX 35. En apenas dos semanas, el próximo 16 de marzo, la multinacional gallega presentará sus resultados.