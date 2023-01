Los bonos de Cellnex reaccionan al voto de confianza de Fitch

Cellnex recibió este martes un espaldarazo a su nueva estrategia de reducción de deuda, después de que Fitch reiterara el rating crediticio de la empresa. Y en respuesta, los bonos de la empresa vivieron un pequeño repunte en el mercado de renta fija.

Una subida que denota la mayor confianza de los bonistas en que Cellnex cumpla con su nueva hoja de ruta, pero que también recuerda que hasta que Standard & Poor's no mueva ficha en su veredicto sobre la empresa, los inversores no terminarán de cambiar su parecer respecto a la cotizada del IBEX 35.

Publicidad

Los bonos de Cellnex se anotan pequeñas mejoras

La subida de los bonos de Cellnex se reflejó en instrumentos como el XS2257580857, que cuenta con un cupón del 0,75 por ciento y vence en 2031.

El bono subió cerca del 1,4 por ciento entre el 17 de enero, fecha en que Fitch emitió su opinión sobre Cellnex, y el mediodía del 18 de enero, fijando así su precio en torno a un 78,33 por ciento de su valor nominal, y su rendimiento actual en torno al 0,95 por ciento.

Otro bono que vivió una leve alza fue el XS2385393405, cuyo vencimiento está fijado para 2027 y que ofrece un cupón del 1 por ciento.

Durante el mismo periodo que el anterior activo, este bono avanzó casi un 0,5 por ciento, situando su precio en torno al 86,3 por ciento de su valor nominal. Su rendimiento actual, por tanto, se fijó alrededor del 1,14 por ciento.

Publicidad

Publicidad

Otro de los bonos que se benefició de esta tímida subida de Cellnex en el mercado de renta fija fue el XS2465792294, uno de los activos que forzaron a la empresa a cambiar su rumbo ante la obligación de tener que devolver, en este caso, 1.000 millones de euros en 2026.

Este bono en cuestión cuenta con un cupón del 2,25 por ciento y mejoró cerca del 0,45 por ciento en las 24 horas posteriores al anuncio de Fitch, fijando su precio en torno al 94,8 por ciento de su valor nominal.

Las razones de Fitch para reiterar su confianza en Cellnex

Fitch, como se mencionaba anteriormente, confirmó la calificación BBB- de Cellnex y sus perspectivas estables, y lo hizo alegando que "su apalancamiento mejorará hasta situarse dentro de los umbrales de calificación, en tres años".

Para ello, no obstante, Fitch apuntó que Cellnex tiene que completar definitivamente la adquisición de los activos de CK Hutchison, algo que se espera que ocurra a finales de 2022.

"Estimamos que el apalancamiento neto/ebitda de Cellnex se sitúe en 9,6 veces a finales de 2022, que es alto para la calificación, pero esperamos que disminuya a 6,4 veces a finales de 2025", señalaron desde la agencia de calificación crediticia.

Publicidad

Desde Fitch, además, valoraron positivamente que Cellnex indicara el pasado noviembre que "el desapalancamiento es ahora su principal prioridad estratégica", así como el hecho de que la empresa "afronta sólidas perspectivas de crecimiento a medio plazo".

Los analistas de renta variable mantienen la calma pese a la reacción bursátil

Si los bonos de Cellnex tan solo experimentaron una leve subida al calor de las noticias de Fitch, las acciones de la torrera, en cambio, mejoraron significativamente por este motivo.

En dos días, los títulos de la compañía española subieron alrededor del 4,9 por ciento, extendiendo su racha de las tres últimas sesiones hasta el 6,4 por ciento.

Los analistas a cargo de monitorizar el desempeño de la empresa, no obstante, se mantuvieron cautos ante las noticias provenientes de Fitch, asegurando que el rendimiento bursátil de sus acciones no será proclive a grandes cambios hasta que S&P no opte por mejorar el rating de Cellnex.

Publicidad

"Como destacamos recientemente [...] la compañía remarcó que distribuirá dividendos cuando consiga una nota de grado de inversión de parte de S&P, no de Fitch", apuntó Ignacio Arce, analista del área de inversión de Bestinver.

Desde Banco Sabadell, mientras tanto, se afirmó que la noticia es positiva, pero "de impacto limitado" en la medida en que "no sorprende".

Un veredicto que también dictaron desde Renta 4, donde no se esperaba que la noticia tuviera impacto sobre las acciones de la empresa.