Bankinter lidera el IBEX 35 tras los resultados: ¿Qué dicen los analistas? 

Las acciones de Bankinter reaccionaron con alzas superiores al 3 por ciento a los resultados presentados este jueves por la entidad, unas cifras que mostraron un beneficio neto de 685 millones de euros hasta septiembre, el 59 por ciento más.

Los inversores comenzaron la sesión a la contra y castigando a la entidad con caídas del 1 por ciento, pero la cotización se dio la vuelta en cuanto el director financiero de Bankinter, Jacobo Díaz, comenzó a contestar las preguntas de los analistas en la conferencia de resultados.

Publicidad

Como ya explicó finanzas.com, la gran preocupación del mercado respecto a Bankinter es el margen de intereses, pues los analistas están descontando que marcará su pico máximo este trimestre.

Bankinter confía en la resiliencia de su margen de clientes

No obstante, Díaz alejó de un plumazo este fantasma: “Pensamos que vamos a vivir en un entorno de tipos altos durante más tiempo de lo esperado y esto es positivo. Hemos visto que el margen de clientes es bastante resiliente en los niveles actuales, y no hay razón para pensar que esos niveles no puedan ser resilientes el próximo año”, dijo el ejecutivo.

Sus palabras fueron como una inyección de adrenalina para la cotización, que se giró bruscamente al alza. De hecho, el discurso de Díaz reforzó lo que los analistas ya habían visto a primera hora, un margen de intereses más sólido de lo esperado.

La principal sorpresa positiva fue la “fortaleza” del margen de intereses, apuntaron los analistas de UBS. Una de las razones que explican esta evolución positiva es la expansión de 4 puntos básicos en el margen de clientes, con un crecimiento de 39 puntos básicos en el rendimiento de los préstamos, explicó el banco suizo.

Además, los ingresos de 50 millones de la cartera ALCO lograron compensar los mayores costes de financiación mayorista, mientras que la comisiones lograron sorprender al alza, tras crecer el 2 por ciento en el acumulado hasta septiembre.

Sólidos resultados

En general, los resultados del banco que dirige María Dolores Dancausa son “sólidos y positivos” y reflejan que el banco mantuvo su posición comercial en un trimestre “estacionalmente difícil”, dijeron los analistas de UBS.

Publicidad

Publicidad

La entidad ofrece “una perspectiva razonablemente clara de superar las expectativas de ingresos principales” explicaron en el banco suizo. Por el contrario, no hay signos de deterioro de la calidad de los activos y el ritmo de acumulación de capital es “sólido”, recordaron estas fuentes.

Fue un conjunto de resultados “sólidos, con buenos ingresos y acumulación de capital”, coincidió Álvaro Serrano, analista en Morgan Stanley. En su opinión, el margen de intereses sigue teniendo un desempeño superior a corto plazo.

Tras la conferencia de resultados, la analista de R4 Banco, Nuria Álvarez, destacó que Bankinter ha mejorado la guía del margen de intereses por tercer trimestre consecutivo. Ahora, la entidad espera un crecimiento para el conjunto del año de entre el 40-45 por ciento, frente al 35-40 por ciento del segundo trimestre.

Publicidad

De hecho, la entidad confía en que se situará en la parte alta de este rango, gracias a una mejora apoyada por la reapreciación de la cartera de crédito y una desaceleración prevista en el ritmo de incremento del coste de los depósitos.

Bankinter ataca resistencias

Desde el punto de vista técnico, las acciones de Bankinter saldrán al alza del canal si consiguen cerrar por encima de los 6,2 euros, dejando atrás la zona de máximos relativos previos.

El valor se ha frenado justo en el hueco que dejó con la crisis de los bancos regionales estadounidenses. “Desde aquí hasta los 6,42 euros tiene una zona de resistencias importante”, dijo el director de análisis de la revista Inversión, Josep Codina.

Por encima de esta zona y de los 6,5 euros, lo que quedan ya son los nuevos máximos históricos, mientras que por la parte baja, el soporte más inmediato son los 5,9-6 euros.

Publicidad

Si esta noticia ha sido útil para ti, apúntate a nuestros boletines ¡No te decepcionaremos! También puedes añadir las alertas de finanzas.com a tus redes y apps: Twitter | Facebook | LinkedIn | Flipboard. Y sigue los mejores videos financieros de Youtube.