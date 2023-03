Banco Santander, BBVA, Sabadell…múltiples oportunidades de trading tras la purga de SVB

La quiebra de Silicon Valley Bank (SVB) desencadenó fuertes caídas en bolsa para Banco Santander, BBVA y el resto de la banca cotizada española por temor a un contagio global, aun cuando la situación fundamental de las entidades nacionales es mucho más favorable.

Los expertos consultados por finanzas.com esperan más sesiones de volatilidad, pero no un contagio en sentido estricto. De entrada, los problemas de SVB estaban relacionados con la exposición al sector tecnológico y poco tienen que ver con el modelo minorista de la banca española.

Además, que “no hay bancos europeos que coticen en bolsa con un modelo de negocio similar”, dijo Filippo Alloatti, Head of Financials (Credit) de Federated Hermes Limited. En su opinión, el BCE tiene las herramientas suficientes para apoyar a las entidades financieras europeas.

En este sentido, una diferencia crítica entre la banca estadounidense y la europea es que las tenencias de bonos en los bancos del Viejo Continente “son más bajas y sus depósitos más estables”, recordaron los economistas de Moody’s.

Se relajan las expectativas de subidas de tipos

Igualmente, la caída de este lunes también se produjo por la reducción de las expectativas de subidas de tipos de interés, como destacó el director de análisis de la revista Inversión, Josep Codina, en el podcast ‘Hechos relevantes’ de finanzas.com.

“Aquí no estoy viendo un efecto contagio, sino más bien las nuevas perspectivas de los tipos de interés sobre las valoraciones”, explicó Codina para ilustrar el efecto en el sentimiento inversor del menor incremento esperado en el precio del dinero.

De esta forma, según a los niveles a los que se pueda llegar, “puede ser una oportunidad de volver a entrar en los bancos si la situación no va a más”, recordó el experto de Inversión. Esta es su visión sobre los bancos del IBEX 35.

Banco Sabadell mantiene su estructura de avances

Banco Sabadell fue la entidad más impactada por la caída, con un desplome del 11,8 por ciento. No obstante, el valor subió un 30 por ciento en apenas dos meses, por lo que si ahora corrige un tercio “no es preocupante”, dijo Codina.

En su opinión, la acción podría corregir incluso hasta la zona de 1 euro y no pasaría nada. “Ahora una clara oportunidad de entrada, no ya para recuperar la caída sino para ser más ambiciosos”, apuntó.

Ha publicado “muy buenos resultados y lo que ha pasado no tiene por qué cambiar la estructura, si bien la pendiente de avance podría ser un poco más lenta de la que tenía hasta ahora, pero sigue siendo pendiente positiva”, remachó Codina.

Bankinter, con más calma

Bankinter se había comportado mucho mejor el año pasado, pero ahora no lo estaba haciendo tan bien. Tiene una resistencia muy importante en los 7 euros y la caída llevó el valor hasta los 6 euros.

“Era de los bancos más débiles, y quizás podría esperar algo más de corrección para entrar en torno a al soporte de los 5,5-5,6 euros, lo que sería una zona más adecuada”, explicó Codina. La otra alternativa es entrar con la ruptura de los 7 euros.

Sería el banco que “miraría con más calma a la hora de tomar una decisión, no porque tenga ningún problema sistémico, sino por la pura perspectiva técnica”, dijo Codina.

Banco Santander busca soportes para rebotar

La cotización de Banco Santander retrocedió hasta zona de soportes, en torno a los 3,3-3,5 euros, que coincide con los máximos que se vieron en abril de 2021 y enero de 2022.

“Es un punto interesante para intentar posicionarse en el valor, aunque también se podría dar margen hasta los 3,2 euros para entrar”, explicó Codina.

La estructura de avance no cambia en tanto la acción no pierda estos 3,2 euros, lo que dejaría un rango lateral no tan interesante.

Por el contrario, “si rebota en soportes, puede ser un buen punto de entrada para ir a buscar los 4 euros que sigue teniendo pendientes”, recalcó el director de análisis de Inversión.

BBVA todavía tiene recorrido alcista

En el caso de BBVA, los inversores que no hubieran entrado en el valor también tienen ahora una oportunidad de incorporación.

Una primera alternativa sería esperar algo más de corrección para comprar en torno a los 6,5 euros, explicó Codina.

La otra alternativa sería la contraria, esperar a que se acelere el rebote y BBVA supere los 6,75 euros. “Sería punto de incorporación para buscar la subida hasta los máximos históricos en los 8,8 euros, pues todavía tiene recorrido alcista”.

Caixabank, con el punto de mira en los 4€

La situación de Caixabank es parecida a la de Bankinter, “estaba mucho más lateral porque había tenido una buena subida previa y se encontraba haciendo la digestión de los 4 euros, que tocó de manera testimonial”.

Ahora, es importante que el valor aguante la zona de los 3,6 euros, que es la que mantiene la estructura para poder estar dentro.

De esta forma, “si vuelve a romper los 4 euros, puede ir a buscar el objetivo de los 4,5-4,6 euros, lo que sería una revalorización importante”, apuntó Codina.

Unicaja prueba soportes

Finalmente, Unicaja es el último banco que se ha incorporado al IBEX 35 y estaba sufriendo el estancamiento posterior a la entrada en el selectivo.

Ahora, el valor probó el soporte de los máximos de 2019, en torno a los 1,05 euros y sigue en rango lateral.

Todavía no hay problemas en tanto no pierda esta zona, “aunque quizás me gusta menos que BBVA, Banco Santander o Banco Sabadell”, reconoció Codina.

