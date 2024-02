Las razones por las que Deutsche Bank prefiere Banco Santander a BBVA

Los analistas de Deutsche Bank decidieron apostar dentro de la banca española por Banco Santander frente a BBVA, tras analizar los resultados anuales y las previsiones de la entidad cántabra y del grupo vasco.

En general, los bancos españoles seguirán sacando partido en 2024 al incremento de lo tipos de interés decretado por el BCE, y las comparativas en la foto saldrán mejor gracia al efecto base positivo.

Pero a partir de 2025, los analistas ya cuentan con una clara caída del margen de intereses. La cuestión más relevante es que tanto Banco Santander como BBVA, las dos grandes entidades internacionales, salen mejor paradas que sus competidores.

Están en mejor posición para “beneficiarse de las ventajas de su diversificación internacional y su dependencia más limitada de los tipos”, dijo Deutsche Bank-

Igualmente, los dos bancos podrán proporcionar más crecimiento como incentivo a los inversores, en un entorno donde la actividad crediticia será más débil. Además, y sufrirán un impacto más limitado frente a sus competidores del impuesto Sánchez a las entidades financieras.

Banco Santander, alternativa preferida a BBVA

No obstante, los analistas de Deutsche Bank tienen claro que la alternativa ahora mismo es Banco Santander, frente a su anterior preferencia por BBVA.

“Nuestro caso más optimista se basa en la opinión de que es uno de los pocos grandes bancos en Europa para los que es muy probable que los beneficios netos sean muy superiores en los próximos años”, empezando porque tiene un Rote del 15 por ciento (rentabilidad sobre el capital tangible), superior a la media, añadió la entidad alemana.

Con una ratio PER ligeramente por debajo del 5 por ciento y un precio valor en libros de 0,7 veces, los analistas no encuentran razones para pensar que no vaya a haber una recuperación en el futuro, especialmente tras calmarse el ruido por las cuentas de Irán, en su opinión “insignificante”.

Es cierto que hay factores que pesan en el horizonte de Banco Santander, por ejemplo, una desaceleración más pronunciada de lo esperado en los Estados Unidos o una mayor presión en el Reino Unido. Pero los múltiplos poco exigentes “nos llevan a mantenernos optimistas”, apuntaron las fuentes consultadas.

Sin preocupaciones sobre el capital, pero sin espacio para más dividendo

En todo caso, los analistas reconocen que su opinión puede ser “controvertida”, por cuanto muchos inversores siguen considerando a Banco Santander “poco agradable”, debido a sus dificultades para comprender la “compleja estructura” del banco.

Además, el nivel de capital CET1 alcanzado por Banco Santander al cierre de 2023 en el 12,26 por ciento cubre adecuadamente la estrategia de remuneración al accionista. La cuestión, como explican los analistas, es que el crecimiento del capital debería seguir siendo “limitado”.

A pesar de los esfuerzos “significativos” del banco para mejorar su modelo de negocio, la entidad está “bastante vinculada a una inflación significativa de los activos ponderados por riesgo”.

Es decir, los analistas se refieren a la ponderación de los préstamos al consumo no garantizado y a la banca de inversión, cuyos activos son más intensivos en capital.

Por eso, concluyen que el banco cántabro “tiene un espacio limitado para mejorar los retornos de capital”, dado que el pago ya se ha aumentado al 50 por ciento, con la mitad aún en efectivo y la mitad como recompra de acciones.

Esto podría hacer que “Banco Santander sea una historia de acciones menos atractiva que sus pares en Europa, que ofrecen rendimientos significativamente más altos, principalmente en forma de recompra de acciones”, apostilló el banco alemán.

BBVA, menos barato

Mientras que lo que juega a favor del banco que preside Ana Botín es su atractiva valoración, en el caso de BBVA es justamente lo que opera en contra.

“Nuestro banco preferido en España durante muchos trimestres se ha vuelto menos barato después de haberse revalorizado cerca de un 50 por ciento en menos de un año”, añadió Deutsche Bank en relación a BBVA.

El buen comportamiento que esperaban los analistas se ha cumplido, “dada la fuerte contribución de México y la recuperación de España”. En este escenario, el banco alemán no encuentra nuevos catalizadores que puedan impulsar aún más las cotizaciones.

El grupo vasco cotiza a una ratio PER de 7 veces y 1,1 veces valor en libros, para una rentabilidad Rote esperada el año que viene en torno al 15 por ciento.

BBVA seguirá ofreciendo “fuertes retornos” para sus accionistas y tiene un sólido perfil de crecimiento, pero en la comparación relativa, “en algún momento Banco Santander debería volverse más atractivo, explicaron las fuentes consultadas.

