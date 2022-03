Fondos de bolsa española que hacen olvidar las pérdidas del IBEX 35

Un número no desdeñable de fondos expuestos a la renta variable española cotizan no sólo en positivo, si no que doblan al índice de referencia: el IBEX 35.

Y es que, aunque el IBEX 35 se ha recuperado de los estragos causados por la guerra en Ucrania, sigue pesando sobre el selectivo español la posibilidad de que estemos en un mercado bajista, tal y como recogía la encuesta de gestores de Bank of America.

Así, el índice nacional se anota en lo que va de año números rojos del 5 por ciento. El IBEX 35 cotiza en los 8.300 puntos, sin lograr rebasar y sostener la resistencia de los 8.450 puntos, y lejos de los 8.700 enteros con los que inició el año. En cambio, los fondos más rentables de renta variable española se mueven con rentabilidades de entre el 5 y el 10 por ciento.

De estos productos destaca Azvalor Iberia. Este vehículo gana casi un 11 por ciento y se caracteriza por tener exposición a empresas que cotizan en el mercado continuo como Tubacex, que está sacando partido de los precios del acero al anotarse una revalorización del 17 por ciento, Técnicas Reunidas o Galp Energía.

Cobas se mete en la lista de los más rentables

Cobas Iberia se ha metido en la lista de los fondos más rentables en renta variable española con un 4 por ciento en el año y un 6 por ciento a un año frente a las pérdidas a tres y cinco años que se anotaba.

Entre las tenencias más destacadas tiene como principal exposición Elecnor. Se trata de uno de los sectores ganadores de este año al estar enfocado en infraestructuras y energías renovables. El valor avanza casi un 8 por ciento. Pero también cuenta con Vocento o Técnicas Reunidas.

Abante Global Spanish Opportunities logra mantenerse en positive en lo que va de año (en concreto algo más del 3 por ciento) a pesar de que en el último mes ha perdido algo más del 4 por ciento.

Entre sus principales apuestas combina tanto valores que cotizan dentro del IBEX 35 como Caixabank, BBVA o Banco Santander. El sector bancario se anota una subida de media del 25 por ciento desde que arrancó el año ante las perspectivas de subida de tipos por parte del Banco Central Europeo (BCE) para finales de año.

Estas acciones compensan el desempeño de otros valores como Sacyr, que cede algo más del 7 por ciento.

Un fondo inverso entre los más rentables

Los fondos inversos también se han hecho un hueco en esta clasificación. Este tipo de fondos se caracterizan por hacer apuestas totalmente contrarias a lo que el mercado dicta. Así, si el mercado espera subidas en las bolsas estos productos creen que habrá periodos bajistas.

Se trata de apuestas arriesgadas, pero que en el momento actual, han tenido éxito. Se trata del Lyxor IBEX 35 Doble Inverso. El objetivo de este prodot consiste en replicar el índice de referencia IBEX 35 Double Short.

Este producto es un viejo amigo de los inversores más arriesgados. En 2020, el año en el que estalló la pandemia y donde las bolsas mundiales vivieron otro periodo bajista, el vehículo llegó a anotarse una revalorización del 57 por ciento. Estos productos serían utilizados para ofrecer cierta cobertura en épocas convulsas para los mercados.

Los fondos de los bancos también ganan al IBEX

Dos fondos de bancos expuestos a renta variable española mejoran el desempeño del IBEX 35, pero su rentabilidad apenas superan el 2 por ciento, lejos de lograr batir la inflación en el 6,4 por ciento en el mes de febrero.

Se trata de Santander Acciones Españolas. Sus principales exposiciones son a bancos, como Caixabank, y Banco Santander, pero también Endesa o Inditex (la compañía textil se deja un 26 por ciento en el primer trimestre del año).

Cerraría el listado Sabadell España Bolsa, con una fuerte presencia dentro del IBEX 35 especialmente al sector bancario.