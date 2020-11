¿Es rentable invertir ahora en infraestructuras?

Diversificar las carteras de inversión con valores del sector de infraestructuras es una opción "muy interesante" en estos momentos, principalmente para los inversores que optan por el largo plazo, apuntan los expertos.

El apetito por estas cotizadas ha aumentado en las dos últimas semanas, en que las buenas noticias sobre las vacunas contra el Covid-19 y la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales de Estados Unidos han producido un cambio de sentimiento en los inversores del que se han beneficiado los sectores más tradicionales como las infraestructuras y la construcción.

“Hay varios factores que nos hacen pensar que es buen momento para invertir en este tipo de compañías, el primero es la victoria electoral de Biden, ya que tiene un plan de inversión amplio en infraestructuras que podría llevarse a cabo si recibe el visto bueno del Senado republicano”, afirma Sergio Ávila, analista de IG.

Otro factor que beneficia al sector es el optimismo generado por los resultados de los ensayos de las vacunas contra el coronavirus, que está provocando una rotación en las carteras desde sectores más defensivos hacia sectores más cíclicos.

Esto hace que compañías de sectores que han sufrido mucho en los peores meses de la pandemia, como el de infraestructuras, ahora puedan mejorar.

Un fuerte castigo

“El sector de infraestructuras ha estado castigado durante los últimos 9 meses debido a la logística y, aunque hemos visto continuidad en los proyectos en curso, las perspectivas del sector hasta hace un par de semanas no estaban tan claras”, apunta Darío García, analista de XTB.

Durante ese periodo algunas empresas del sector han tenido que refinanciar deuda para hacer frente a sus necesidades de liquidez, pero en la mayoría de los casos los contratos públicos no se han paralizado y han permitido a las cotizadas seguir su actividad con cierta normalidad.

Por ello, a juicio de Darío García, el posicionamiento general en este sector “ahora mismo es positivo, porque las perspectivas de mejora de la economía descuentan que habrá un incremento de la demanda que favorecerá a estas empresas”.

Además, las infraestructuras de transporte y las empresas que gestionan aeropuertos serán las que antes se recuperen cuando se active la demanda y el transporte aéreo.

Valores

Respecto a los valores más interesantes para diversificar las carteras destacan, a juicio del analista de XTB, ACS y Ferrovial, “dos compañías muy bien posicionadas en los Estados Unidos a las que se debería prestar atención”.

Si se pone el foco en el repunte del turismo y de la demanda de vuelos hay que tener también en cuenta “a Aena dentro del mercado español”, dice García.

Respecto a cotizadas estadounidenses, Sergio Ávila se inclina por aquellas que tienen “buenos análisis técnicos”, como: Vulcan Materials Company, Martin Marietta Materials, Jacobs Engineering Group, Quanta Servicies, Aecom y Eagle Materials.

Entre las compañías europeas de infraestructuras, el analista de IG opta por Trust, Buzzi Unicem, y las multinacionales españolas Ferrovial y ACS.

Buenas perspectivas para el sector

Las buenas previsiones para el sector de infraestructuras se ven refrendadas por las conclusiones de un estudio realizado por Global Infrastructure Hub, titulado ‘How the world is facing a $15 trillion infrastructure gap by 2040’.

El informe establece que la economía global deberá invertir en torno a 15 billones de dólares hasta 2040 para cubrir las necesidades reales de renovación de infraestructuras. Necesidades que beneficiarán a las cotizadas del sector.