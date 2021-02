El dilema en Naturgy es acudir a la opa o vender si el precio remonta

La opa que el fondo australiano IFM prevé formalizar en unos días sobre el 22,6% de Naturgy a 23 euros por acción, obligará a los inversores minoristas a reflexionar sobre su participación en la compañía.

Aunque la operación todavía podría ser vetada por el Gobierno, la alternativa de acudir a la oferta está sobre la mesa pero también hay que considerar la opción de vender en mercado si el precio remonta y se acerca a la cantidad ofertada por el grupo australiano.

Evidentemente, las alternativas para quienes crean que la operación saldrá adelante pasan por esperar a vender en la opa, o directamente no vender y seguir en la compañía. Optar por estas vías supone asumir algunos riesgos

En primer lugar, la operación requiere el visto bueno del Ejecutivo, que puede vetarla. Antes, habrá que esperar el informe de la dirección general de Comercio e Inversiones y a los informes de los ministerios de Economía y Transición Ecológica.

El riesgo de ser excluida del IBEX 35

Con este calendario por delante, la aprobación podría demorarse hasta seis meses. No obstante, quienes se queden en el accionariado de Naturgy tendrán que hacer frente al riesgo de que la compañía sea excluida del IBEX 35, como explican en Bankinter.

Si la opa sale adelante, y si el nivel de aceptación supera el 22,6%, habrá que hacer un prorrateo. Tras esta operación, el “free float” de Naturgy “se verá muy reducido”, lo que “podría suponer un obstáculo para seguir formando parte del IBEX 35”, recalcan estos analistas.

Por el contrario, permanecer en el accionariado de Naturgy también puede ser una estrategia interesante si se está dispuesto a asumir el anterior riesgo.

En un reciente informe, los analistas de Bank of America elevaron el precio objetivo de la gasista hasta los 28,7 euros, lo que implica un potencial de casi el 30%. A su juicio, la oferta puede servir para que el mercado vuelva a apreciar el valor fundamental de Naturgy.

El atractivo de la opa para los minoristas está en la prima

Frente a la alternativa de esperar, emerge la opción de considerar si la oferta del fondo australiano merece la pena.

Los analistas del Sabadell tienen claro que se trata de una “noticia positiva para los accionistas a los que se dirige la oferta”, por lo que recomiendan “acudir” a la opa.

Aún cuando su recomendación por fundamentales es “vender”, explican los expertos de la entidad catalana, tras esta oferta sugieren no hacerlo hasta que se presente la opa, “que es cuando se maximiza el valor ofrecido”, apuntan.

Considerando que un 41,3% del capital no acudirá (y por lo tanto serán aceptadas órdenes de hasta el 64% de los accionistas que lo soliciten), la prima media prorrateada que calculan estos expertos sería del 12%. Y asumiendo que Criteria no acuda, cifran esa prima en el 17%.

La alternativa de vender en los 22 euros

En este escenario, hay que contemplar el supuesto de que el mercado comience a premiar a Naturgy y sus precios se aproximen a los 22 euros. De darse el caso, los analistas de Bankinter apuestan por vender.

El no acudir a la oferta o no vender en el mercado a estos niveles, “supondría quedarse con “una acción con liquidez reducida”, apuntan, y una rentabilidad por dividendo en torno al 5%-5,5% estimada para 2021. No obstante, estos expertos creen que hay opciones más líquidas y con mayor rentabilidad por dividendo en el sector, como es el caso de Enagás.

Además, existe el riesgo de que la operación no prospere, bien sea porque no se alcance el 17% que exige el fondo australiano, bien porque el Gobierno decida vetarla, dado el carácter estratégico de Naturgy. Es significativa la posición de La Caixa, que sabía de la operacion pero la consintió a la espera de que el Gobierno tome una decisión, según avanzó Economía Digital.

Un precio de 22 euros por título estaría descontando que el 60% de las acciones son aceptadas en la opa a 23 euros, y el 40% restante de los títulos se situaría en 20,4 euros, que estaría en línea con las proyecciones del consenso de analistas. Por eso recomiendan vender en 22 euros

Una posible contraopa no se puede descartar

Obviamente, el riesgo de vender en 22 euros es que aparezca una oferta competidora que eleve el precio de la opa. En Bankinter lo ven poco probable, pero no lo descartan.

Este es un argumento para permanecer el accionariado de Naturgy, pero incluso aunque no llegue la oferta competidora, los minoristas que decidan permanecer en la empresa (asumiendo el riesgo de menor liquidez) tendrán expectativas aún razonables.

Según comentan los analistas del Santander, si la opa triunfa, los accionistas de control estarán interesados en obtener un “rápido y sustancial retorno”, lo que incrementa las posibilidades de que haya movimientos corporativos.

O, como explican en el Sabadell, el movimiento pretendería formar un sindicato robusto de accionistas una vez finalizada la opa para “exprimir el valor de Naturgy vía desinversiones”.