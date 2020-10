Solaria, el valor preferido de los que se disparan en bolsa

Cinco valores de la bolsa española, Pharmamar, Berkeley, Solaria, Urbas y Deoleo, han demostrado que son inmunes al coronavirus y cuando gran parte de las cotizadas españolas caen lastradas por la pandemia, ellas han protagonizado este año un rally que les ha llevado a revalorizarse más de un 100%.

No obstante, y a pesar de su remontada, los analistas consideran que no todas son aptas para formar parte de las carteras de los inversores minoristas.

A juicio de Diego Morín, analista de IG, Deoleo, Urbas y Berkeley son “tres chicharros” que muestran “demasiada volatilidad” para el inversor particular y conllevan "un riesgo muy elevado".

Darío García, analista de XTB, es de la misma opinión y considera que son tres valores que los inversores minoristas “deberían evitar”, ya que “estarían expuestos a un altísimo potencial de rentabilidad, pero asumiendo un riesgo que quizá no se puedan permitir”.

Tres chicharros volátiles y especulativos

La gran remontada de la aceitera Deoleo, un 823% en lo que va de año, ha ido de la mano de la reestructuración de su deuda, que le ha dado visibilidad incrementando su volumen de negociación y recibiendo el apoyo de los inversores.

Pero “su evolución positiva únicamente hay que atribuirla a la especulación, por lo que no es un valor para tener en cuenta por el pequeño inversor”, señala Darío García.

Por lo que respecta Berkeley, se ha disparado en bolsa un 111% tras presentar unos resultados que han sido muy bien recibidos por los inversores.

La compañía minera sigue focalizada en la explotación de su mina de uranio en Salamanca. Objetivo cada vez más difícil si se tiene en cuenta que este mes el PSOE y Unidas Podemos han acordado prohibir la investigación y el aprovechamiento de minerales radiactivos en España, según recoge una enmienda incluida en el proyecto de Ley del Clima.

“El veto del Gobierno supone un problema para la compañía”, asegura el analista de XTB, para quien Berkeley es un valor del que “los inversores de largo plazo deberían alejarse”.

En el caso de Urbas su buen comportamiento en los mercados, un 113% de enero a octubre, lo ha propiciado su apuesta por la diversificación tras la adquisición del 51% de la constructora ECISA, su entrada en el accionariado de Al Alfia Holding con un 3% de capital y la compra de un yacimiento de feldespato en Lugo.

Pero, a pesar de su revalorización en bolsa, Darío García considera que “es otro chicharro dentro de Bolsas y Mercados Españoles y más si cotiza con 3 decimales y a céntimo, lo que hace muy difícil tener una proyección de largo plazo”. Por lo que desaconseja a los minoristas entrar en el valor.

Pharmamar y Solaria

Los casos de la biofarmacéutica y de la fotovoltaica son distintos. La remontada de Pharmamar supera este año el 200% y, según los analistas, va a más si se tiene en cuenta que cerrará los tres primeros trimestre del año con unas ganancias récord de 160,7 millones de euros.

Su entrada en el IBEX 35 el 21 de septiembre le ha sentado bien y los inversores siguen muy pendientes de su evolución, ya que está previsto que este mes dé a conocer mediante un hecho relevante los resultados del ensayo clínico de su fármaco contra el Covid-19 Aplidin.

¿Qué más leer? Pharmamar cerrará el trimestre con beneficios récord

En opinión de Diego Morín, la evolución que ha tenido la biofarmacéutica y sus perspectivas hacen que “sea un buen valor para que los inversores lo tengan en cartera”.

Pero de las cinco compañías que más suben en el año, la favorita de los analistas es Solaria debido a su solidez, a su capitalización y a que su negocio de paneles fotovoltaicos es un modelo en crecimiento.

"Se trata de una empresa con gran estabilidad en sus resultados y que podría seguir creciendo en los próximos años”, apunta Diego Morín.

Desde un punto de vista técnico, acumula este año una subida en bolsa por encima del 170%, con un primer soporte en los 15,00 euros por título, nivel que podría visitar antes de su estreno en el IBEX-35 el 19 de octubre.

También para Darío García Solaria “es un valor muy interesante para los inversores, ya que posee un altísimo potencial para aquellos que tienen una cartera diversificada con una proyección temporal de al menos a cinco años vista”.

Por ello Diego Morín asegura que "si tengo que elegir entre los cinco valores me mantendría fuera de Deoleo, Urbas y Berkeley, debido a su alta especulación y volatilidad, y me centraría en Solaria, una acción que aún no ha tocado techo”.