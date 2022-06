Fortnite destapa una presunta estafa en criptomonedas que usa su marca

La aparición de criptomonedas oportunistas era, hasta el momento, una tónica habitual de un criptomercado donde la falta de regulación daba pie a esquemas de pump and dump en los que un criptoactivo subía de manera espectacular a raíz de un evento particular, o de la confusión de la gente respecto a la divisa en cuestión.

Así ocurrió en 2021, por ejemplo, con la subida de la criptomoneda bitcoin gold, que muchos inversores confundieron con el propio bitcoin, impulsando su precio hasta un 200 por ciento en menos de una semana.

También corrió la misma suerte una criptodivisa inspirada en la serie de Netflix El juego del calamar.

La moneda digital, llamada Squid, pasó de no valer nada hasta alcanzar casi los 3.000 dólares en noviembre del año anterior, aprovechando el furor causado por la producción televisiva coreana, pero se volvió a hundir cuando los creadores de la misma desplomaron el mercado y huyeron con los fondos.

El último ejemplo de estas costumbres se dio con una criptomoneda inspirada en el archiconocido videojuego de Fortnite. El creador del videojuego, no obstante, optó por no quedarse callado ante el enriquecimiento de otros a su costa, acusando de estafa a los creadores del criptoactivo.

La victoria de Fortnite contra las criptomonedas

"No existe una criptomoneda de Fortnite. Las cuentas de Twitter que promueven tal cosa son una estafa", aseguró en Twitter Tim Sweeney, el fundador y CEO del estudio responsable de Fornite, Epic Games.

"Los abogados de Epic están en ello. Además, es una vergüenza para los mercados de criptomonedas que permiten este tipo de cosas", añadió.

Sweeney se refería a la existencia de una cuenta de Twitter y una web, Fornite Tokens, que promovían una criptodivisa y unos NFT preseuntamente asociados con su videojuego, pero que realmente no tenían relación oficial con el mismo, a pesar de usar un logotipo inspirado en las letras de su título.

Los creadores de este proyecto optaron en primera instancia por responder al creador de Fortnite, asegurando que su idea no era diseñar una estafa, sino "una criptomoneda de lanzamiento justo, impulsada por la comunidad y creada por los fans del juego Fortnite, sin un propietario específico o una estructura empresarial detrás o un CEO que decida sobre su futuro".

La respuesta del fundador de Epic Games, no obstante, fue contundente: "Las marcas y los derechos de autor no funcionan así. No puedes utilizar el nombre y las imágenes de Fortnite sin permiso para comercializar un producto no relacionado". Y su acción y la de sus abogados surtió efecto, puesto que la cuenta de Twitter y la web de este proyecto desaparecieron este miércoles.

Otros casos de criptomonedas de origen dudoso

El surgimiento espontáneo de criptomonedas inspiradas en fenómenos sociales, como se mencionaba anteriormente, no es nuevo.

Hace tan solo unos meses se vio otra muestra de esta tendencia con la oferta de compra de Elon Musk sobre Twitter, que propició la creación de una criptomoneda (elon buys twitter) que dejó subidas del 3.000 por ciento durante la semana siguiente al anuncio de la opa del magnate norteamericano.

La criptodivisa "elon buys twitter" (EBT), que literalmente significa "Elon compra Twitter", fue creada el pasado 21 de abril, y de momento, continúa en el mercado. Su cotización, no obstante, cayó significativamente tras su subidón inicial, valiendo ahora unos 0.00000036 dólares que quedan lejos de los de los 0,000074 dólares alcanzados en abril.

Otro caso de criptomonedas no relacionadas de forma oficial con la entidad a la que se asocian pudo verse con las apariciones de cuentas que aseguran vender tokens del Real Madrid.

El club de fútbol ganador de la Champions, que se desmarcó de apuestas como la del FC Barcelona o el Atlético de Madrid y no emitió ninguna criptodivisa de manera oficial, cuenta, no obstante, con divisas que aseguran tener nexos con el equipo de Florentino Pérez.

Por razones como estas, por tanto, los inversores deben estar atentos a los proyectos detrás de cada criptomoneda, y aprender a diferenciar las apuestas reales de los engaños.

Una lucha que el creador de Fortnite, Tim Sweeney, optó por librar por su propia cuenta.

