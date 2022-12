Los pequeños inversores compran en masa el bitcoin

Los pequeños inversores compraron en masa el bitcoin tras las caídas que sucedieron al colapso de FTX.

En concreto, los también conocidos como ‘camarones’ del cripto mercado, inversores que tienen menos de 1 bitcoin en sus carteras, compraron 96.200 monedas desde que se anunció la quiebra del broker fundado por Sam Bankman-Fried.

De esta forma, se alcanzó un nuevo máximo histórico en el crecimiento de sus carteras, según datos de la consultora cripto Glassnode.

Este grupo de inversores es bastante sensible a la volatilidad, lo que implica que la tasa de crecimiento de sus saldos a menudo reacciona a cambios bruscos de precios, tanto al alza como a la baja.

No obstante, su acción resulta fundamental para dotar de equilibro al mercado. Además, suelen ser bastante receptivos cuando se dan periodos de volatilidad a la baja.

Tras las últimas compras, este grupo de inversores ya tiene en su poder 1,2 millones de bitcoins, el 6,3 por ciento de la oferta en circulación.

Un movimiento lógico de acumulación en bitcoin

El comportamiento de estos inversores “tiene toda la lógica” y está en consonancia con lo que se ha visto en el mercado, dijo a finanzas.com Javier Molina, analista en España de eToro.

“Lo que pasa que no ha habido un pánico vendedor como ocurrió en otras ocasiones, en las que salió un volumen fuerte, algo que ahora no ha sucedido”, explicó Molina.

De hecho, el volumen en stablecoins o criptomonedas estables es alto, “lo que indica que hay dinero esperando en el mercado”, recordaron las fuentes consultadas.

La conclusión es que “los que tenían que salir porque especularon lo hicieron al principio mucho y ahora estamos viendo una acumulación por parte de inversores pequeños inversores”, recordó Molina.

¿Qué falta para que el bitcoin despegue?

La acción de los camarones del mercado contribuyó a amortiguar el impacto de la caída, pero fue insuficiente para inyectar otra marcha a la recuperación del mercado.

Además, se vio acompañada por la bondad de los datos macro que han salido en las últimas semanas, y por las perspectivas de que la Fed suavice las subidas de tipos.

Sin embargo, lo que le falta al mercado son los inversores institucionales. “Las ballenas no han acumulado posiciones, por eso no ha subido el precio, porque falta dinero, pero tampoco ha caído porque no hubo pánico”, dijo Molina.

Los que sí movieron hacia las compras fueron los inversores conocidos como cangrejos, que tienen entre 1 y 10 bitcoins en sus carteras. En los últimos 30 días compraron 191.600 bitcoins, de manera que sus saldos están en máximos históricos, según los datos de Glassnode.

Todavía no son inversores institucionales, pero poseen un volumen superior de riqueza y normalmente están muy bien informados. Su perfil coincide con el de los llamados holders, inversores que compran el bitcoin como inversión para mantener a largo plazo.

Por el contrario, las ballenas o inversores que tienen más de 1.000 bitcoins en sus carteras y responden al perfil institucional, vendieron 6.500 monedas desde el colapso de FTX y “han estado quemando sus reservas”, dijo Glassnode.

¿Qué esperar del bitcoin en diciembre?

Tras la corrección de las últimas sesiones, los precios del bitcoin se estabilizaron en torno a los 17.000 dólares. Desde el punto de vista técnico, Molina cree que debería recuperar al menos los 17.500 dólares para poder pensar en una extensión del rally.

Recurriendo a la estadística, el mes de diciembre no es bueno para el bitcoin. Durante la última década, la moneda siempre terminó a la baja cuando coincidió que en noviembre hubo pérdidas. Y este año se ha dejado el 16 por ciento, según datos de Bloomberg.

Este patrón fue muy evidente en 2018, 2019 y 2021, ejercicios que se saldaron con una caída media en diciembre del 11 por ciento. Si la historia se repite, habrá que esperar más caídas para el bitcoin en diciembre.

Claro que esto solo es un patrón estadístico. Y no hay mejor ocasión para romper las estadísticas que un año tan atípico de quiebras como el que está a punto de acabar. Todo pasa por que se templen los nervios del mercado.

“Estaríamos más predispuestos a ver un diciembre más estable y positivo a medida que retrocedan algunos de los temores extremos de contagio”, dijo Richard Galvin, gestor de fondos de Digital Asset Capital Management. “Además, el entorno macro sigue siendo más positivo, por el momento”, apuntó.

