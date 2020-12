5 errores que hacen perdedor a un day trader

En el trading intradía, y en particular en algunas de sus modalidades más agresivas, como el ‘scalping’, el tiempo es sinónimo de dinero. Cuanto más prolongada sea la exposición al mercado, mayor es la probabilidad de terminar perdiendo.

Por eso, los traders intradía suelen estar abonados a las prisas, para tratar de aprovechar los movimientos del mercado con la mínima exposición posible. El problema es que muchas veces no se toman las mejores decisiones.

Son muchas las tentaciones para liquidar las posiciones de una manera irreflexiva, pero la buena notica es que los principales errores que suelen convertir al ‘day trader’ en perdedor tienen que ver con el aspecto psicológico, y son subsanables.

1.- No saber perder

A nadie le gusta perder, pero para el trader intradía resulta imprescindible reconocer la derrota. Liquidar una mala posición con daños menores es el primer paso hacia los buenos resultados.

No hay ningún sistema que sea infalible al cien por ciento. Todos fallan tarde o temprano. Por eso, el éxito del trading está en saber cortar las pérdidas. La clave pasa por no abrir una posición sin saber de antemano cual es la cantidad máxima que se puede perder.

Por supuesto, el ‘stop loss’ es la herramienta indicada para caer en este error. Todos los traders han pensado alguna vez que no hay nada más doloroso que el salto de un ‘stop’. En realidad, la pérdida que evita esta herramienta será casi siempre la más pequeña.

2.- Cambiar el marco temporal

El error anterior, la no aplicación del ‘stop loss’, conducirá irremediablemente al segundo gran fallo, el cambio del marco temporal. Si se ve que una operación no funciona, no hay peor idea que esperar a ver si se da la vuelta.

En otros tipos de trading quizás podría tener sentido, pero en la operativa intradía la peor decisión que puede tomar el trader es quedarse esperando a que el mercado le dé la razón con la siempre peregrina idea de aumentar el marco temporal.

Aumentar el ‘stop loss’ y las pérdidas potenciales bajo la justificación de que en gráficos más amplios la operación podría funcionar es un gran disparate. Toda operativa que se pensó para un gráfico de cinco minutos, por ejemplo, difícilmente irá bien en otro de quince.

3.- No recoger beneficios

Otro error muy típico consiste en dejar correr una posición que ya alcanzó el objetivo de beneficios determinado en el plan de trading. Es algo que los traders hacen muchas veces por avaricia, o lo que es peor, por puro desconocimiento.

Lo correcto es recoger beneficios cuando se ha alcanzado el objetivo. O al menos, hacerlo de forma parcial. Esta forma de actuar es especialmente recomendable cuando hay noticias que podrían girar al mercado, como por ejemplo, los datos macro en los Estados Unidos que suelen salir a las dos y media de la tarde.

Y si alguien quiere mantener la posición, al menos debería ajustar el ‘stop’ al alza y proteger lo que ya ha ganado. Operar con las noticias, el ‘event trading’, es una actividad solo recomendable para los traders muy experimentados.

4.- Pensar que un valor no puede caer más

A los traders le encanta la volatilidad, y a los operadores intradía, todavía más. Por eso, muchas veces se les nubla la vista cuando ven que algún valor encaja una paliza soberana.

Están esperando ponerse largos y aprovechar el rebote que suponen vendrá de manera inminente. El problema es que nada asegura que un valor que hoy se hundió un 15% no pueda desplomarse mañana el 30%.

Quienes caen en este error olvidan una de las máximas clásicas del mercado. La tendencia es amiga. Y si un valor cae, seguro que es por alguna razón de peso. O simplemente porque hay más vendedores que compradores.

Por eso, desafiar a la tendencia e intentar hacer trading intradía esperando el movimiento contrario es una idea que casi siempre suele conducir al desastre.

5.- Lanzar órdenes en la apertura

Es la típica operativa de los traders que intentan aprovechar alguna noticia aparecida de madrugada, antes de que abra el mercado. Lanzar una orden y esperan grandes beneficios e cuanto el mercado se ponga en marcha. Pero es algo que pocas veces sucede.

Si se espera una fuerte reacción alcista y se opera de este modo, lo más normal es comprar en máximos del día y tener que soportar pérdidas durante casi toda la sesión.

Lo más sensato es esperar por lo menos media hora a que el mercado se asiente y marque una tendencia, si es que la marca.