La batalla de Wall Street se traslada al mercado de la plata

La batalla campal que vive Wall Street desde hace días, provocada por el pulso que los inversores minoristas están echando contra las manos fuertes del parqué, se ha trasladado al mercado de la plata.

Esto ha provocado que el metal semi-precioso se revalorice más de un 13% este lunes, superando los 30 dólares la onza, en niveles no alcanzados desde 2013.

Esto se une al hecho de que el mayor fondo cotizado de plata del mundo, el Blackrock iSHares Silver Trust, registró flujos de entrada sin precedentes el viernes pasado, en los 944 millones de dólares.

Hasta ahora, el enfrentamiento entre particulares e institucionales se había materializado en fuertes subidas de valores en declive como la cadena de tiendas de videojuegos Gamestop (sobre la que importantes hedge funds tenían posiciones bajistas), pero esto parece indicar que se ha cumplido la profecía de que los minoristas podrían ir a por presas más importantes.

La especulación parece provenir del mismo lugar, pues fue en un foro de la plataforma Reddit donde se puso el foco en el mercado de la plata, al decir que era la principal apuesta bajista del mercado y señalar el ETF como una manera de fastidiar a los poderes fácticos de Wall Street.

Un mercado pequeño, más fácil de manipular

“Aunque no compartimos la visión de que haya muchas posiciones cortas sobre el mercado de la plata, no nos sorprenden dinámicas como estas subidas en el metal. Este mercado es relativamente pequeño comparado con el oro y otras materias primas. El pasado nos ha enseñado que debido a su pequeño tamaño, no hace falta demasiado dinero para mover este mercado”, escribió al respecto el experto Carsten Menke, de Julius Baer.

Un ejemplo de especulación con este mercado sucedió entre 2010 y 2011 cuando la plata tocó niveles de 50 dólares en un movimiento que no tenía nada que ver con factores fundamentals como un incremento de la demanda industrial o una caída de la oferta.

Por eso, Menke advierte: “El mercado de la plata es muy susceptible a los cambios de sentimiento del mercado. No se mueve solo en función de los fundamentales, por lo que el potencial impacto de las maniobras de los inversores de Reddit no puede ser infravalorado”.

Alivio temporal a la renta variable

En todo caso, esto ha servido para dar un alivio temporal a los mercados de la renta variable.

“Los inversores minoristas ponen ahora el foco en los metales, lo que tranquiliza a muchos inversores, que piensan que darán un respiro a algunos fondos de cobertura muy afectados”, explicaba el lunes el analista de IG Markets, Sergio Ávila.

Por otro lado, lo ocurrido en el mercado de la plata también tenía efectos colaterales en otro metal: el oro, de manera que subía el lunes un 0,91%.