Los errores más habituales que cometen los inversores

La razón por la que los inversores pierden dinero o logran resultados mediocres en el mercado de valores es que simplemente cometen demasiados errores.

Es igual que en su negocio, su vida o su carrera. No avanza o tiene reveses no por sus fortalezas, sino por sus errores o debilidades que no reconoce, afronta y corrige.

Así lo afirma el reconocido inversor estadounidense William J. O’Neil en el libro Cómo ganar dinero con las acciones (Valor Editions).

Según este inversor, el mayor error que cometen el 98 por ciento de los inversores es no dedicar tiempo a intentar averiguar dónde cometieron sus errores al comprar y vender (o no vender) acciones y qué deben dejar de hacer y empezar a hacer para tener más éxito.

O’Neil describe técnicas para encontrar acciones ganadoras antes de que suban mucho de precio. También plantea indicaciones prácticas para invertir en fondos de inversión y ETF. Y dedica especial atención a estrategias para evitar cometer los errores más habituales de los inversores.

Ha detectado hasta 21 errores costosos. Estos son algunos de ellos.

Aferrarse obstinadamente a las pérdidas cuando son muy pequeñas y razonables

La mayoría de los inversores podrían salir de allí a bajo precio, pero, como son humanos, sus emociones se apoderan de ellos.

No quieren asumir una perdida, por lo que esperan y tienen esperanza, hasta que su pérdida sea tan grande que les cueste muy caro.

Comprar en la trayectoria a la baja, asegurándose así malos resultados

Una acción en declive parece una verdadera ganga porque es más barata de lo que lo era unos meses antes. El autor pone el ejemplo de una inversora que compró a finales de 1999 Xerox cuando bajó abruptamente a un nuevo mínimo de 34 dólares y parecía realmente barata.

Un año después cotizaba a 6 dólares. ¿Por qué intentar atrapar acciones que caen como chuzos de punta?

Promediar a la baja en el precio en lugar de promediar al alza al comprar

Si compra una acción a 40 euros, luego compra más a 30 euros y promedia su coste en 35 euros, está siguiendo a sus perdedoras y colocando su buen dinero en algo malo.

Esta estrategia amateur utilizada en cualquier acción individual podría producir graves pérdidas y sobrecargar su cartera con algunas grandes perdedoras.

Comprar acciones antiguas con las que está familiarizado

El hecho de que usted conozca a algunas compañías tradicionales no necesariamente las convierte en una buena acción para comprar.

Muchas de las mejores inversiones serán nombres empresariales más nuevos que no conocerá, pero, con un poco de investigación, podría descubrirlos y beneficiarse de ellos antes de que se conviertan en nombres familiares.