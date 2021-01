¿Veremos en España hipotecas a tipo fijo al 0%?

La entidad danesa Nordea Bank Abp ha sido noticia recientemente por comercializar, según la agencia Bloomberg, un préstamo hipotecario a tipo fijo con un interés del 0% a 20 años. Es inevitable preguntarse, a raíz de ello, si podría ocurrir algo parecido en España, pues aunque nuestras hipotecas fijas son cada vez más baratas, los intereses aplicados aquí se mantienen, en general, alrededor del 1,50%.

Desde el comparador bancario HelpMyCash.com afirman que, en teoría, sí sería posible que nuestros bancos decidieran ofrecer tipos al 0%, pero lo ven muy poco probable por las diferencias existentes entre el mercado hipotecario de nuestro país y el de Dinamarca.

Es posible, pero poco probable

En Dinamarca, el mercado hipotecario funciona de un modo distinto. En general, los bancos del país nórdico actúan como una suerte de intermediarios entre compradores de vivienda e inversores: las entidades prestan dinero a través de sus hipotecas, juntan varias con características similares en un bono (lo que se conoce como titulización) y se lo venden a inversores.

Por lo tanto, el dinero no lo ganan con los intereses de la hipoteca, sino con las comisiones por la apertura del préstamo o por su venta a terceros.

Lo que permite que este sistema funcione es el mercado inmobiliario danés, que también es diferente al español. La oferta de viviendas en ese país es menor (es más pequeño) y existe una mayor demanda, lo que reduce el riesgo de que bajen los precios de estos inmuebles.

Esto explica, en parte, que sus bancos se atrevan a hacer titulizaciones; una práctica que es mucho menos habitual en España.

Un modelo más tradicional en España

En nuestro país, en cambio, solo están titulizadas alrededor de un 14% de las hipotecas, según la Asociación Hipotecaria Española. El modelo que seguimos aquí es mucho más tradicional: el banco presta dinero al cliente para que este se compre una casa y se saca un margen con los intereses del préstamo hipotecario (aunque también gana dinero con las comisiones y los otros gastos asociados al crédito).

En consecuencia, buena parte del beneficio que obtienen las entidades al conceder hipotecas proviene de los intereses aplicados, a diferencia de lo que ocurre en Dinamarca.

Por todo ello, desde HelpMyCash.com consideran que es improbable que los bancos españoles lancen hipotecas fijas al 0%, pues supondría renunciar a una de sus principales vías de ingresos.

Hay que tener en cuenta, además, que las entidades financieras de nuestro país tienen actualmente problemas de rentabilidad (de ahí que varias hayan decidido fusionarse o lo estén estudiando), lo que hace aún menos probable que decidan dejar de cobrar intereses por sus préstamos hipotecarios a tipo fijo.

No hay hipotecas al 0%, pero sí al 1%

Ahora bien, aunque en España no tengamos hipotecas fijas al 0% y sea improbable que aparezcan en un futuro cercano, sí hay bancos que aplican tipos muy bajos. La Hipoteca Fija de BBVA, por ejemplo, tiene un interés de solo el 1% si se devuelve el dinero hasta en 15 años, aunque para conseguirlo hay que domiciliar la nómina y contratar sus seguros de hogar y de vida.

Además, según el comparador, es probable que los intereses de las hipotecas fijas españolas bajen todavía más, aunque no hasta llegar al 0%. Y es que nuestros bancos apenas ganan dinero con los préstamos a tipo variable por la baja cotización del euríbor, así que podrían animarse a mejorar sus créditos a tipo fijo para incentivar su contratación y obtener unos márgenes un poco más elevados.

Es importante tener presente, eso sí, que el interés no es lo único que hay que pagar cuando se contrata una hipoteca. Por ello, si se quiere firmar uno de estos productos, es aconsejable fijarse también en sus otros gastos para asegurarse de no pagar más de la cuenta: en las comisiones, en el coste de los servicios adicionales que haya que contratar (como los seguros), etc.