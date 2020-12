Las cuentas sin comisiones que ofrecen una alta remuneración

El Banco Central Europeo (BCE) mantendrá el programa de compras pandémico hasta marzo de 2023, con lo cual, tampoco moverá los tipos de interés que llevan anclados en el 0% desde marzo de 2016.

De esta manera, la banca seguirá sin poder incrementar sus ingresos vía financiación y recurrirán a las comisiones como salida para mantener a flote su margen de intereses.

Esta política de incremento de comisiones también la comienzan a seguir entidades que tradicionalmente no cobraban cargos a sus clientes, como el banco holandés ING, que comenzará a cobrar 10 euros al mes por mantenimiento a aquellos clientes con saldos a partir de 30.000 euros, sin domiciliar la nómina.

Las mejores ofertas de banca sin comisiones

Esto no quiere decir que no haya entidades que tienen en su portfolio ofertas de cuentas con grandes ventajas y, que, además, no conllevan cargos vía comisiones.

Una de ellas es la Cuenta Nómina de Bankinter y su compañera No Nómina. Ambas cuentan con una remuneración del 5% el primer año, limitada a 5.000 euros y una remuneración del 2% el segundo, basta con domiciliar la nómina, de al menos 800 euros, y tres recibos al trimestre.

La entidad ha manifestado en contadas ocasiones que no tiene previsto cambiar la política de remuneración de su cuenta puesto que es la puerta de entrada para que el cliente firme otros servicios con la entidad, ya que una de las ventajas es que Bankinter se encarga de hacer todos los tramites para cambiar de banco.

Abanca también tiene una cuenta sin comisiones, que es puramente 100% online, aunque si el cliente decide domiciliar la nómina, además, se lleva un regalo de 300 euros en efectivo.

También dinero en efectivo ofrece Deutsche Bank por abrir la Cuenta DB. Para ello premiará con 20 euros al mes a los clientes que domilicien la nómina y hagan cuatro cargos con su tarjeta de débito al mes o una compra con su tarjeta de crédito al mes.

En estos casos, las entidades financieras persiguen incrementar sus clientes.

La banca online también ofrece cuentas sin comisiones

Las entidades ‘online’ también son un paraíso para clientes bancarios que busquen cuentas sin comisiones. La clave hay que buscarla en su operativa, al ser cien por cien digitales reducen los costes y pueden permitirse este tipo de cuentas.

Uno de ellos es Openbank, que no sólo dispone de una cuenta sin comisiones, si no que tiene una amplia oferta de cuentas corrientes y de ahorro. Así, la Cuenta Nómina Ahorro ofrece un TAE del 2,66% el primer año, con un TIN del 5% los seis primeros meses y otro del 0,20% a partir de esa fecha y limitado a 5.000 euros.

La Cuenta Corriente Open es ideal para aquellos clientes bancarios que busquen una segunda cuenta sin comisiones para su operativa diaria y, que además, no tiene comisiones por transferencia.

La Cuenta _On Nómina de Bankia también es una cuenta sin comisiones y con operativa cien por cien digital. Para poder acceder a ella hay que domiciliar la nómina de mínimo 1.000 euros.

Los neobancos pisan fuerte

Los neobancos también pisan fuerte a la hora de ofertar cuentas sin comisiones, al conjugar las dos necesidades. Por un lado, operativa digital y, por otro lado, la necesidad de captar clientes.

Una de las cuentas con más ventajas dentro de esta categoría es la Cuenta de Orange Bank. Por un lado, remunera con un 1% el saldo hasta 20.000 euros y liquidación mensual de intereses y, por otro lado, puede retirar el cliente dinero gratis de cualquier cajero de España y de la zona euro con un límite de tres veces al mes.

Renault Bank, la entidad bancaria de Renault, también se estrena en nuestro país con una cuenta sin comisiones y con ventajas adicionales. Por un lado, una cuenta de ahorro con un TAE del 0,65%, sin la necesidad de domiciliar recibos y, por otro lado, un depósito a un año con un TAE del 1%, sin comisiones y con liquidación trimestral de intereses.

Vinculación para decir adiós a las comisiones y otras ventajas

La gran banca, en cambio, apuesta por otras fórmulas. Aquí es la vinculación la puerta de entrada para cuentas y productos sin comisiones.

Aunque Santander ha lanzado Santander One, la sustituta de la Cuenta 1 2 3 con ciertas ventajas, como descuentos en tiendas de moda y acumulación de AVIOS, pero sometida a cargos si no se cumplen las condiciones.