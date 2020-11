¿Cómo conseguir la nueva tarjeta de débito Aqua de BBVA gratis?

BBVA ofrece su nueva tarjeta de débito Aqua gratis a los nuevos clientes que contraten la Cuenta Online. Lanzada hace apenas unas semanas, es la primera de España con CVV dinámico, lo que la convierte en una de las mejores tarjetas para comprar por Internet gracias a su seguridad.

Más novedades: Banco Santander ha puesto en marcha su nueva estrategia comercial, Santander One, y Revolut ha estrenado un nuevo programa de descuentos y reembolsos en compras para todos sus clientes. El comparador de productos financieros HelpMyCash.com nos explica las últimas novedades de noviembre.

Cuentas

Los nuevos clientes de BBVA que contraten la Cuenta Online sin comisiones disfrutarán de la tarjeta de débito Aqua. La entidad entregará este innovador medio de pago a los particulares que abran la cuenta virtual y, en el caso de que haya dos titulares, cada uno recibirá su tarjeta gratis.

La tarjeta de débito Aqua, estrenada recientemente, no tiene ni su numeración ni su fecha de caducidad ni el CVV impresos en su superficie. El titular puede consultarlos a través de la app cuando vaya a hacer una compra por Internet. Además, el CVV va cambiando, lo que significa que si alguien clona la tarjeta o la roba, no podrá hacer compras virtuales.

La Cuenta Online no tiene comisiones de mantenimiento, permite hacer transferencias gratis y sacar dinero sin coste en los más de 6.000 cajeros del banco.

Tampoco tiene comisiones de emisión ni de mantenimiento la tarjeta de débito Aqua asociada. Para contratar la cuenta es necesario ser nuevo cliente y darse de alta por la web o la app del banco. No hace falta domiciliar la nómina, ni recibos ni asumir ningún tipo de vinculación.

En otro orden de cosas, Santander One ya es una realidad. El pasado 5 de noviembre la entidad estrenó su nueva cuenta corriente, gratis para los clientes vinculados y con un coste de hasta 240 euros al año para los que no lo estén. La entidad ya ha anunciado que Santander One sustituirá a la mayoría de las cuentas que hasta ahora comercializaba, como la 123, la Día a Día o la Zero, que, de hecho, ya han dejado de aparecer en la web del banco.

No obstante, los clientes actuales aún no están obligados a aceptar las nuevas condiciones y cambiar a Santander One. Teniendo en cuenta que el banco debe avisar con dos meses de antelación, la migración no se producirá hasta el próximo año. Eso sí, los clientes que estén interesados en cambiar ya a Santander One pueden hacerlo a través de la banca a distancia.

Para ser un cliente vinculado y no pagar comisiones es necesario cumplir varios requisitos: primero, domiciliar ingresos; segundo, domiciliar recibos o hacer un uso mínimo de las tarjetas, y, tercero, contratar un producto de inversión, de protección o de financiación. Tampoco pagarán comisiones los clientes de banca privada o del segmento Select ni los que tengan al menos mil acciones del banco depositadas en la entidad.

El neobanco británico Revolut lanzó en España su programa de recompensas. Gracias a este nuevo servicio, los más de 650.000 clientes que tiene la entidad en nuestro país pueden disfrutar de descuentos y reembolsos al comprar por Internet en una serie de marcas concretas.

El nuevo programa de recompensas, al que se puede acceder a través de la app de Revolut, ofrece descuentos en Reebok, Nike, Sephora, JustEat, etc., y está disponible para todos los clientes, independientemente de que tengan contratado un plan gratuito o uno de pago.

Depósitos

EBN ha dejado de comercializar su gama de depósitos Sinycon Plus entre los nuevos clientes al haber cumplido sus objetivos, ha informado la entidad. Sin embargo, los actuales clientes del banco que sean titulares de uno de estos depósitos podrán renovarlo con la mismas condiciones. Por otra parte, continúa abierto el plazo para contratar el Depósito Sinycon Combinado con una rentabilidad del 1% TAE a 12 meses o del 1,20% TAE a dos años (disponible para particulares que dediquen la mitad de la inversión a un fondo).

Hipotecas

ActivoBank abarató la Hipoteca Activa Plus, cuyo interés es variable. En concreto, para plazos de hasta 15 años, ha reducido el tipo fijo inicial del 2,25% al 1,90% (aplicable el primer año), mientras que el tipo variable posterior lo ha rebajado del euríbor más 1,75% al euríbor más 1,40%. Y para plazos de hasta 30 años, el interés fijo inicial ha descendido del 2,05% al 1,90% y el variable posterior lo ha hecho del euríbor más 1,55% al euríbor más 1,40%.