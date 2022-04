China se plantea dar acceso a los EEUU a las auditorías de sus empresas

Las autoridades chinas se están preparando para dar a los reguladores estadounidenses acceso total a los informes de auditoría de la mayoría de las más de 200 empresas que cotizan en Nueva York para mediados de este año.

Se trata de una inusual concesión para evitar un mayor desacoplamiento entre las dos economías más grandes del mundo.

La Comisión Reguladora de Valores de China (CSRC, por sus siglas en inglés) y otros reguladores nacionales están en proceso de redactar un marco que permitirá a la mayoría de las empresas chinas mantener sus cotizaciones en bolsa, dijeron fuentes familiarizadas con el proceso.

Sin embargo, el Gobierno está preparado para aceptar que algunas empresas estatales y empresas privadas que poseen datos confidenciales sean eliminadas de las bolsas, dijeron.

Se espera que el marco brinde claridad sobre qué datos pueden generar preocupaciones de seguridad nacional, dijeron las fuentes consultadas.

Giro inusual de China

Los reguladores están debatiendo si las empresas que manejan información de los consumidores, como Alibaba Group Holding, entrarían automáticamente en esa categoría, dijo una de las fuentes.

El procesamiento de grandes volúmenes de dicha información no necesariamente convertiría a una empresa en un problema de seguridad.

Si el plan continúa, marcaría un inusual cambio en las prácticas de Pekín, lo que podría poner fin a una disputa de décadas que se intensificó cuando los EEUU establecieron 2024 como fecha límite para expulsar de la Bolsa de Valores de Nueva York y del Nasdaq a las empresas que no cumplan con las normas.

La concesión también mostraría la voluntad de China de equilibrar las preocupaciones de seguridad nacional con las necesidades de los inversionistas y las empresas en un momento en que su economía enfrenta numerosos desafíos.

Rebote del sector tecnológico

Las acciones de empresas chinas repuntaron en las operaciones previas a la comercialización en los Estados Unidos.

Alibaba subió un 5,8 por ciento, JD.com avanzó un 4%, PinduoduoI repuntó un 7,9 por ciento mientras que Didi Global ganó más de un 18%.

El índice Nasdaq Golden Dragon registró su peor primer trimestre desde 2008 debido a las preocupaciones sobre las disputas de auditoría, las medidas regulatorias represivas y el crecimiento económico.

Los detalles aún están en discusión y pueden cambiar, dijeron las fuentes, y agregaron que también necesitan la aprobación de los principales líderes. Los reguladores chinos esperan llegar a un acuerdo con los EEUU cerca del verano.

Aun así, la CSRC ha expresado repetidamente un tono más optimista sobre la posibilidad de un acuerdo que su contraparte estadounidense. El presidente de la Comisión de Bolsa y Valores, Gary Gensler, reprimió las especulaciones de que una solución era inminente, lo que indica que solo el cumplimiento total de las inspecciones de auditoría de los Estados Unidos permitirá a las empresas seguir cotizando en los mercados estadounidenses.

Listado provisional

A principios de este mes, la SEC publicó una “lista provisional” de empresas que podrían enfrentar la eliminación.

Si bien la medida se había insinuado durante mucho tiempo, provocó una fuerte caída en las acciones estadounidenses de empresas con sede en China y Hong Kong.

La última actualización de la lista se conoció el miércoles y en ella la SEC señaló a Baidu Inc., Futu Holdings Limited, Nocera Inc., iQIYI Inc. y CASI Pharmaceuticals Inc. como firmas adicionales en riesgo. Se espera que las más de 200 empresas finalmente terminen en la lista a menos que se llegue a un acuerdo entre los reguladores.

