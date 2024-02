Alantra pierde la confianza en Pharmamar por los desafíos para Zepzelca y Yondelis

Las acciones de Pharmamar cotizaron descensos superiores al 3 por ciento después de que los analistas de Alantra Equities cambiaran su recomendación desde neutral hasta vender.

Los títulos de la biofarmacéutica se dejan ya en el año más de un 5 por ciento y se alejan de la zona clave de los 40 euros, apenas un mes antes de la presentación de los resultados de 2023.

Los analistas de Alantra dieron un paso atrás con Pharmamar tras detectar que el medicamento estrella del grupo, Zepzelca, no supera sus estimaciones y añadir que “no se esperan noticias significativas hasta finales de 2024 o principios de 2025”.

Es cierto que los expertos reconocen el potencial de Zepzelca para el tratamiento en primera línea del cáncer de pulmón de células pequeñas.

Sin embargo, esto ya se refleja parcialmente en su valoración, que en concreto es de 14,5 euros por título por este factor, el 40 por ciento de su precio objetivo (35,3 euros).

Débil rendimiento operativo para Pharmamar

Además, el broker observó un “débil rendimiento operativo debido a la presión continua de los genéricos de Yondelis”.

Por esta razón, los analistas ven “riesgos a la baja” para las estimaciones de 2025, en concreto, superiores al 50 por ciento en el ebitda y el beneficio por acción, “ya que es probable que los nuevos lanzamientos tarden tiempo en despegar”.

La cuestión es que las ventas europeas de Zepzelca están “en declive”, en tanto que la presión de los genéricos de Yondelis podría derivar en un descenso interanual de las ventas en 2024.

Los expertos admitieron que la situación debería mejorar en 2025, con la aprobación de Zepzelca en Europa.

El problema es que no la esperan hasta la segunda mitad del año. Por eso, consideran que los 66 millones de euros de ebitda que está esperando el mercado suponen un desafío para la compañía. De hecho, su proyección es de 34 millones de euros.

Pharmamar pierde apoyos

Dado que los títulos de Pharmamar rebotaron un 20 por ciento en los últimos seis meses, los economistas de Alantra Equities no vieron razones para mantener en cartera a la cotizada gallega.

“En este contexto, y con las acciones cotizando por encima de nuestro precio objetivo después de la fuerte subida, rebajamos nuestra calificación de neutral a vender”, recordó el broker.

Con esta rebaja, la compañía perdió un importante apoyo entre las casas de análisis nacionales que cubren el valor. En concreto, ya solo recomienda comprar Pharmamar JB Capital Markets, con Bestinver Securities aconsejando vender, por una nota de neutral en Caixabank.

Entre las casas extranjeras, los únicos apoyos que tiene la cotizada gallega son Rx Securities y Needham, ambos con notas de comprar.

Con todo, el precio objetivo que calcula este reducido consenso de analistas es de 50,6 euros por acción, lo que todavía arroja un recorrido al alza superior al 30 por ciento.

Posibles catalizadores alcistas

Con todo Alantra identificó posibles catalizadores alcistas que pondrían en riesgo su previsión sobre la biofarmacéutica. El principal factor es la aprobación de Zepzelca para el tratamiento del cáncer de pulmón de células pequeñas en primera línea.

Los analistas creen que esto aportaría 29 euros al precio objetivo, pero en estos momentos solo están considerando este catalizador al 50 por ciento, es decir, 14,5 euros por acción, el 40 por ciento de su precio objetivo.

Aquí habría potencial suficiente para unas ventas pico de 1.000 millones de euros. Sin embargo, “las noticias no llegarán hasta finales de 2024 o principios de 2025 y no encontramos datos lo suficientemente sólidos como para justificar una mayor probabilidad de aprobación”, dijo Alantra. Es decir, “pagar esto por adelantado no merece la pena”.

