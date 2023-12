https://youtu.be/ZwN3iECrHMY

Buena parte del mercado dio la extremaunción a los títulos de Pharmamar en la primera mitad del ejercicio, cuando se despeñaron más de un 50 por ciento, desbordados por la acumulación de malas noticias.

Los resultados pincharon en los primeros trimestres por el impacto de un genérico que entró a competir con uno de sus fármacos estrella, Yondelis.

A ello se unió un retroceso en las ventas de sus principales medicamentos y problemas en los tribunales de justicia que estimaron los recursos de Estonia y Alemania para vetar la venta de Aplidin como antitumoral en suelo europeo.

El valor, que no hay que olvidar llegó a alcanzar los 131 euros en julio de 2020, arrancó este año por encima de los 66 euros. Pero a mitad de ejercicio luchaba por no perder el nivel de los 30. Algunos analistas lo desahuciaron, porque no veían a corto plazo ningún catalizador en la compañía capaz de impulsar a las acciones hasta por lo menos 2025.

Pharmamar acorta los tiempos de la travesía en el desierto

Pero Pharmamar, fiel a su leyenda de indomable en bolsa, ha acortado los tiempos de esa travesía en el desierto. Tocó fondo en los primeros seis meses de 2023, pero se está reactivando en la segunda parte del año.

Ha recuperado un 31 por ciento desde julio, gracias a la aprobación de Zepzelca en diferentes mercados internacionales y a unos resultados que hasta noviembre han superado las previsiones del mercado.

Ahora se enfrenta a su reto más difícil, el de enjuagar la totalidad de las pérdidas que arrastra desde enero. Para ello cuenta con un as en la manga, un tratamiento para la enfermedad del ojo seco, que acaba de superar en los Estados Unidos un estudio de seguridad a largo plazo.

Se trata de una patología que afecta a más de 300 millones de personas en todo el mundo y para la cual, según los analistas de Bankinter, las opciones terapéuticas disponibles son actualmente muy limitadas.

El mercado da ahora un precio objetivo a Pharmamar de 50 euros, lo que implica un recorrido alcista del 18,5 por ciento. Completarlo sería todo un éxito.

