Las socimis brillan entre las empresas del Continuo con más dividendo 

Las socimis y las promotoras inmobiliarias brillan entre las empresas del mercado continuo con mayores rentabilidades por dividendo.

Específicamente, Neinor Homes, Aedas Homes, Metrovacesa, Lar España Real Estate Socimi y Renta Corporación Real Estate se sitúan en lo alto de la lista de las diez compañías con mayor rentabilidad por dividendo, según los datos recopilados por Bloomberg.

Todas ellas acumulan rentabilidades por dividendo superiores al 10 por ciento.

En concreto, Neinor Homes presenta una rentabilidad por dividendo del 18,5 por ciento; mientras que Aedas Homes le sigue con un 12,58 por ciento; Metrovacesa, con un 11,92 por ciento; Lar España Real Estate Socimi, con un 11,31 por ciento; y Renta Corporación Real Estate, con un 11,02 por ciento.

Solo les superan en esta métrica Ercros, con una rentabilidad por dividendo del 154,27 por ciento, según Bloomberg; y el grupo de medios de comunicación Vocento, con un 28,60 por ciento.

Las socimis, caracterizadas por un reparto de dividendos constante

En realidad, es lógico que las socimis brillen en rentabilidad por dividendo, pues su modelo se basa precisamente en una política de reparto de dividendos constante (del flujo que obtienen a través de los alquileres de los activos inmobiliarios).

Asimismo, la caída de estos valores en bolsa ha motivado la subida de este ratio.

Y es que, aunque algunos de ellos han recuperado este 2023, si se mira su evolución desde el 1 de enero de 2022, siguen arrojando minusvalías.

Así, desde esa fecha, Aedas Homes y Renta Corporación Real Estate Socimi se dejan un 31 por ciento de su capitalización en bolsa; mientras que Neinor Homes cae un 15 por ciento (aunque Metrovacesa y Lar sí suben en ese periodo, un 0,6 y un 15 por ciento, respectivamente).

Las socimis e inmobiliarias presentan “sólidos” resultados operativos

Además de la elevada rentabilidad por dividendo, estas compañías tienen otros puntos a favor, como los “sólidos” beneficios operativos que han presentado en la última temporada de resultados, según ha escrito Javier Díaz Izquierdo, el analista de Renta 4 que sigue el sector.

“Sólidos resultados desde el punto de vista operativo, registrando elevados niveles de ocupación en todos sus segmentos, y beneficiándose en términos de rentas del positivo efecto derivado de la indexación de los contratos (crecimiento de rentas 'like for like' en todos los subsectores), así como de la firma de nuevas rentas a mercado”, ha apuntado.

En el lado negativo, hay que tener cuidado con el entorno de tipos al alza, que ha perjudicado la valoración de sus activos, lo que podría provocar “correcciones de valoración”, en su opinión.

