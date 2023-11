Telefónica ganará 1.078M€ hasta septiembre, el 27,4% menos

Telefónica reportará un beneficio neto acumulado hasta septiembre de 1.078 millones de euros, el 27,4 por ciento menos que en el mismo periodo del año anterior, según las previsiones del consenso de analistas consultadas por finanzas.com.

En el trimestre estanco, la multinacional que preside José María Álvarez-Pallete obtendrá un beneficio neto de 318 millones de euros, el 30 por ciento menos que en el mismo periodo del año anterior.

Publicidad

El beneficio acumulado de los nueves primeros meses se verá impactado por la plusvalía de 200 millones asociada a la venta de Infraco en Colombia y la venta del centro de datos en Chile, como ya advirtió Telefónica en los resultados del primer semestre.

A nivel de ingresos, Telefónica facturará hasta septiembre 30.468 millones de euros, el 2,3 por ciento más, mientras que el resultado bruto (oibda) será de 9.526 millones, el 0,7 por ciento menos en tasa interanual.

Brasil trae alegrías para Telefónica

Por ahora, la mayor alegría para Telefónica llegó desde Brasil, donde la filial Vivo reportó el pasado martes un beneficio neto hasta septiembre de 645 millones de euros, el 15,9 por ciento más, con unas ventas de 7.260 millones, el 9 por ciento más.

“Los resultados en Brasil son muy buenos, es una buena noticia que las métricas vayan tan bien, lo que es positivo porque Telefónica llevaba unos meses con noticias negativas”, dijo a finanzas.com Juan Peña, analista en GVC Gaesco.

En España, los ingresos por servicios aumentarán “moderadamente” por el incremento de las tarifas de principios de año, junto con una “leve mejora en los ingresos de terminales y una ligera mejora en márgenes”, añadió Iván San Félix, analista en R4 Banco.

Publicidad

En Alemania, este experto espera que se mantenga el buen comportamiento de mercado que permita avanzar en ingresos y ebitda a un dígito bajo/medio, en línea con el objetivo del año.

Publicidad

Los frentes abiertos de Telefónica

Más allá de las cifras, las fuentes consultadas reconocen que los resultados “se han quedado un poco aparcados en la mente de los inversores”, teniendo en cuenta todos los frentes que tiene abiertos Telefónica.

Desde la entrada de STC en el accionariado, a la posible irrupción de la SEPI, pasando por el esperado resultado de la fusión entre Orange y Másmovil o la reciente compra de Vodafone por Zegona, son todas las cuestiones que estarán en el foco informativo y opacarán a los propios resultados.

La cuestión, como recuerda Peña, es que el día del inversor puede quedar “muy descafeinado” si no está sobre la mesa la resolución de la Comisión Europea sobre la fusión. “La principal división de Telefónica es España y supone el 40 por ciento del ebitda, pero no van a poder decir mucho” si no se conocen las condiciones (‘remedies), apuntó.

Publicidad

El tema es muy relevante. Como ya avanzó Economía Digital, Telefónica podría perder 300 millones si Digi es finalmente el beneficiario de estos ‘remedies’. Esto se debe a que el grupo rumano tiene un contrato mayorista con Telefónica y podría perder directamente los ingresos.

Las claves del plan estratégico

Respecto al plan estratégico, Iván San Félix espera que Telefónica ofrezca previsiones para los próximos dos o tres años sobre la evolución de los ingresos y el ebitda, para los que este experto calcula crecimientos de un dígito bajo.

Además, el analista de R4 Banco espera más detalles sobre la estrategia de racionalización de inversiones y monetización de activos, así como objetivos financieros en financiación o apalancamiento.

En este sentido, la rebaja de la deuda será otro de los puntos clave a seguir por los inversores. En Deutsche Bank creen que el margen para que el apalancamiento disminuya es limitado y calculan una ratio deuda neta ajustada/ebitda de 3,6 veces en 2026.

Publicidad

"Nuestra preocupación persiste en cuanto al alto apalancamiento, con un dividendo por acción estable que absorbe el 75 por ciento del flujo de caja del accionista subyacente”, dijo el banco alemán.

Por el contrario, Telefónica reiteró en los resultados semestrales que es una gran generadora de caja, que al final es lo que permite al grupo reducir la deuda y afrontar el pago del dividendo.

En todo caso, Deutsche Bank reconoció podría verse beneficiada en caso de anunciar una “acción estratégica transformadora”. Por ejemplo, la consolidación alemana podría ser un impulsor clave para desbloquear mejoras en el flujo de efectivo y un menor apalancamiento.

Si esta noticia ha sido útil para ti, apúntate a nuestros boletines ¡No te decepcionaremos! También puedes añadir las alertas de finanzas.com a tus redes y apps: Twitter | Facebook | LinkedIn | Flipboard. Y sigue los mejores videos financieros de Youtube.