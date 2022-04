El buen tono de Heathrow es insuficiente para que IAG levante cabeza

El sentimiento de mercado respecto a International Consolidated Airlines Group (IAG) ha llegado hasta tal punto de cautela que las malas noticias se descuentan a toda velocidad, mientras que las buenas pasan de puntillas por las mesas de operaciones.

Sin ir más lejos, los títulos de la matriz de Iberia defendieron soportes este lunes y reaccionaron al alza pero sin conseguir salir del rango lateral, tras conocerse que el número de pasajeros en el aeropuerto londinense de Heathrow alcanzó en marzo su nivel más alto desde el inicio de la pandemia de coronavirus.

La supresión de las restricciones a la movilidad asociadas a la crisis sanitaria y el impulso de los viajes vacacionales explican la recuperación del aeropuerto más importante para IAG, según explicó Heathrow en un comunicado remitido a la Bolsa de Londres.

Es más, el gestor del aeropuerto londinense espera un verano particularmente ajetreado con algunos picos de tráfico próximos a los niveles de máxima actividad vistos en 2019.

"Es fantástico ver que el aeropuerto vuelve a la vida después de dos años", dijo su director general, John Holland-Kaye, después de calificar como “muy débil” la actividad vista en enero y febrero.

Demasiadas incertidumbres para IAG y el sector aéreo

El problema es que todas estas noticias siguen sin calar en el sector y en IAG por las mimas razones que los bancos de inversión han ido restando apoyos a la aerolínea.

Falta mucha visibilidad respecto a la sostenibilidad de la recuperación y el impacto de la guerra, que ha disparado la inflación, los precios de los combustibles y las probabilidades de una próxima recesión.

El propio aeropuerto de Heathrow reconoció que no está claro si el actual aumento de la demanda de ocio es sostenible, debido a la preocupación por las posibles nuevas variantes del coronavirus, los altos precios del combustible, el bajo crecimiento económico y el impacto de la invasión rusa de Ucrania.

“Los riesgos siguen siendo muy elevados” ya que, a pesar de la caída del petróleo, los precios del crudo siguen estando a niveles elevados, dijeron a finanzas.com los analistas de IG.

Aún no ha terminado la guerra y los inversores están tratando de calcular si el aumento de la oferta de petróleo gracias a la liberación de reservas estratégicas va a ser suficiente como para compensar no comprar crudo a Rusia, apuntaron.

Cancelaciones en British Airways ante la falta de empleados en el sector aéreo

Uno de los cuellos de botella que más preocupan en el sector es la falta de empleados para hacer frente a la recuperación de la demanda. Durante la crisis sanitaria se eliminaron miles de puestos de trabajo que la industria ahora no puede recuperar al mismo ritmo.

Este escasez de personal obligó a las aerolíneas británicas a cancelar decenas de vuelos este lunes, lo que en el caso de British Airways se tradujo en 64 suspensiones de vuelos nacionales o europeos desde o hacia Heathrow, según informa el diario ‘Evening Standard’.

Según explicaron a finanzas.com en fuentes de British Airways, “estas cancelaciones guardan relación con cambios en los horarios que fueron planificados y realizados con antelación”.

“Si bien la mayoría de nuestros vuelos continúan operando según lo planeado, como precaución, redujimos ligeramente nuestros horarios hasta finales de mayo” antes de volver a aumentarlos, dijo British Airways

“Nuestra experiencia en las últimas semanas ha demostrado que necesitamos aumentar la resiliencia en nuestras operaciones para gestionar las enfermedades del personal y las vacantes pendientes para brindar un servicio sin interrupciones a los clientes”, argumentó la aerolínea.

Reacción escasa en IAG

Con estas noticias en el horizonte, las acciones de IAG ya pierden en el año más de un 3 por ciento y logran colocarse a duras penas en el rango lateral.

Las acciones de IAG se emplearon a fondo este lunes para no perder el soporte de los 1,6 euros, un nivel que el director de análisis de la revista Inversión, Josep Codina, extiende como mucho hasta los 1,55 euros.

La matriz de Iberia por ahora conserva los 1,6 euros y esta la zona clave que debe mantener para intentar buscar los 1,8 euros, dijo Codina. “Ha cerrado ocho sesiones consecutivas con presión vendedora y está débil”, apuntó.

El actual soporte, que José Luis Herrera, analista en Banco de Inversión Global (BIG) coloca en los 1,56 euros, es importante, en la medida en que es la zona desde la que IAG rebotó el pasado 15 de marzo y que constituye un apoyo del 50 por ciento de retroceso por Fibonacci.

Los 2€ son la clave en IAG

Por debajo de los 1,55 euros, el objetivo de caída estaría en los 1,35 euros, explicó Codina. No son niveles imposibles para IAG, ya que a principios de marzo cotizó incluso por debajo.

En opinión de Eduardo Faus, de Renta 4 Banco, el amago de pérdida de los 1,45 euros dejó un poso negativo de cara al medio plazo, al menos mientras no sea capaz de superar la zona de 2,14 euros.

Lo cierto es que IAG "sigue generando sucesión de máximos y mínimos decrecientes desde marzo de 2021", dijeron en IG. La primera resistencia ahora se encuentra en los 1,80 euros, la superación de dicho nivel podría volver a llevar a la cotización a los 2 euros, pero "mientras no lo supere, si no se está dentro del valor es mejor no estar", recalcaron estos expertos.

