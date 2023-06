IAG: los pros y los contras de comprar TAP Portugal 

International Consolidated Airlines Group (IAG) está abierta a explorar la compra de TAP Portugal, según explicó el consejero delegado del grupo, Luis Gallego, en una entrevista con Bloomberg TV.

Aunque la compañía está a la espera de que Bruselas autorice finalmente la adquisición de Air Europa, IAG no ha sacado de su radar a la aerolínea portuguesa, una operación que ya sonó con fuerza a finales del año pasado.

El gobierno portugués está buscando una salida para su aerolínea de bandera, a la que tuvo que rescatar por culpa de la pandemia. Ahora que el sector está en plena recuperación, llegó el momento de vender.

No obstante, IAG no es el único grupo interesado. El mayor rival es Air France-KLM, cuyos ejecutivos han reiterado en varias ocasiones su interés en TAP Air Portugal. La aerolínea franco-neerlandesa ya ha devuelto las ayudas recibidas durante la crisis sanitaria y es libre para fijar su estrategia de crecimiento.

De esta forma, a la matriz de Iberia se le abre un escenario en el que puede jugar un papel determinante para la consolidación del sector europeo, pero que tiene sus pros y sus contras, según los expertos consultados por finanzas.com.

Las ventajas para IAG si compra TAP Portugal

Por el lado de los beneficios, la operación permitiría a IAG “consolidar un hub ibérico con un refuerzo de la posición en Latinoamérica, porque así complementan sus capacidades con la parte del mercado de habla portuguesa de TAP”, dijo a finanzas.com Manuel Lorente, analista en Mirabaud Securities España.

Además, la compañía se beneficiaría de “colocar el foco en el largo radio”, con un incremento de su cuota de mercado en Latinoamérica, explicó Lorente.

En tercer lugar, estarían todas las mejoras de procesos asociadas a una estructura de costes más eficiente. “Es La racionalización que conseguiría el grupo por ser más grande y tener ciertas ventajas en términos de escala”.

No obstante, los analistas de Banco Sabadell explicaron que “las sinergias de costes no están tan claras por el hecho de que TAP tiene un hub distinto”.

Las contras de la operación

En la parte negativa, Lorente destacó el incremento del apalancamiento que sufriría IAG. Solo con Air Europa tendrá que asumir una deuda que podría alcanzar los 2.800 millones de euros. Así, “volver a meter más deuda a IAG sería complicado”, apuntó Lorente.

Otro inconveniente que señala el experto de Mirabaud Securities “es la indefinición”. Tiene que ver con el hecho de que “estos procesos suelen durar dos o tres años, con lo que tiene un coste de oportunidad para la compañía, que se queda empantanada tanto tiempo con la operación en cuanto a foco estratégico o posibles alternativas”, recordó Lorente.

Además, para los analistas de Banco Sabadell, aun cuando TAP tiene una cuota de mercado del 8 por ciento entre Europa y Latinoamérica, habría “menos complementariedad” con IAG, en el sentido de que el grupo portugués estaría muy enfocado al mercado brasileño.

Igualmente, tampoco hay que perder de vista, como apunta Lorente, “el riesgo de ejecución”. “¿Quién no te dice que una vez que pones el pie en TAP, los libros no son lo que son, la flota no es la que esperas o empiezan a salir mochuelos por los armarios que hacen que el eventual efecto positivo de la operación fuera menor?, reflexionó Lorente.

Si Bruselas aprueba la compra de Air Europa...

Por otro lado, hay que tener en cuenta cómo quedaría el interés de IAG en TAP Portugal en caso de que Bruselas apruebe finalmente la compra de Air Europa. Así, en Banco Sabadell no esperan que “la operación se materialice” en este escenario.

Por el contrario, Lorente no lo tiene tan claro. “Igual son demasiadas cosas a la vez, pero yo no pondría la mano en el fuego respecto a que sean operaciones excluyentes. Una cosa es un proceso de cuatro años como Air Europa y la otra es, con las condiciones de hoy, qué es lo que tiene sentido”, apuntó.

En todo caso, el mercado se ha tomado relativamente bien el interés por TAP Portugal y no ha hecho sangre con los títulos de IAG.

El momento de las reservas de cara al verano da la sensación de que está siendo saludable y el petróleo está en una senda razonable, el entorno de risk-on o en modo de riesgo ha ayudado”, apuntó Lorente.

