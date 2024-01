Haier crea una sociedad para comprar Shanghái Raas a Grifols

El grupo Haier sigue avanzando en la hoja de ruta para cerrar la compra del 20 por ciento de Shanghái Raas en manos de Grifols, lo que permitió al fabricante de hemoderivados extender el rebote en el IBEX 35.

En concreto, Haier Group designó a una de sus filiales para comprar formalmente la participación en Shanghái Raas, operación que se llevará en los mismos términos y acondiciones acordados con Grifols en diciembre, según un comunicado enviado al regulador del mercado chino.

La compañía que finalmente se hará con la participación en Shanghái Raas es Haiyingkang (Qingdao) Medical Technology, de la que Haier Group tiene la totalidad de las acciones.

Se trata de una empresa creada expresamente para cerrar la operación con Grifols, por lo que aun no ha realizado transacciones relevantes, ni inversiones externas.

Aire en bolsa para Grifols

La noticia fue recibida con alzas en torno al 5 por ciento en la cotización de Grifols, que toma aire en bolsa tras el fuerte desplome sufrido por el informe de Gotham City Research.

La venta de Shanghái Raas se llegó a poner en duda precisamente por el ruido que generó la consultora estadounidense, aunque la propia cotizada catalana reiteró que la operación se cerrará tal y como estaba previsto.

La propia Haier Group también confirmó que la operación seguía adelante. El hecho de que ahora haya creado una sociedad nueva solo para hacerse con la participación en Shanghái Raas, fue leído en clave positiva por los inversores.

“Es una buena noticia ya que la medida aumenta la probabilidad de cerrar la operación”, dijo el analista de Banco Santander, Jaime Escribano, en declaraciones recogidas por Bloomberg.

Pendientes de la CNMV

Además de la operación con Shanghái Raas, los inversores están pendientes del informe que emita la CNMV respecto a la relación entre Grifols y su accionista Scranton, núcleo de toda la polémica. El regulador puede tardar semanas en dar una respuesta.

En este sentido, el analista Pablo de Rentería, del broker Kepler Cheuvreux, reconoció que la relación con Scranton está “lejos de ser una de las mejores prácticas”, aunque el informe de Gotham tampoco añadió información que los inversores no supieran.

En su opinión, la recuperación de las acciones de Grifols depende que la CNMV valide los estados financieros de la entidad, además de la venta con éxito de la participación en Shanghái Raas y la propia recuperación del negocio.

No obstante, si la transacción con Shanghái Raas no llegar a buen puerto, De Rentería consideró que el escenario más realista será una ampliación de capital en Grifols.

Incertidumbre

Con todo, los inversores tendrán que estar preparados para un escenario de incertidumbre en Grifols. Este mismo miércoles, los analistas de Bankinter reiteraron su “recomendación táctica” de vende los títulos de la cotizada catalana.

El análisis de la CNMV “puede ser un proceso largo, y más si solicita nueva información a las partes implicadas. No hay novedades, no se conoce la información que ha pedido la CNMV, ni su contenido ni si el regulador está satisfecho o no con las explicaciones”, dijo el experto de Bankinter, Pedro Echeguren.

Entre tanto, Grifols sacó partido del movimiento de Haier y logró escalar hasta los 9,4 euros, con lo que avanza en su intento de cerrar el hueco bajista que provocó el informe de Gotham.

