Qué dividendo pagará Banco Santander este año

El presidente de BBVA, Carlos Torres Vila, anunció esta semana que su entidad repartirá este año un dividendo “claramente superior” al abonado el ejercicio anterior.

Específicamente, la entidad azul tiene el compromiso de repartir entre el 40 y el 50 por ciento de sus beneficios entre los accionistas y, como espera un significativo incremento de las ganancias en 2023, también aumentará necesariamente el reparto de dividendos.

En concreto, los analistas anticipan un incremento de los beneficios de BBVA del 22 por ciento, hasta los 7.835 millones de euros.

En ese sentido, Aunque Torres Vila no ofreció datos más concretos, los analistas pronostican un payout del 47,79 por ciento y un pago de 48 céntimos por acción en abril, que complementará los 16 céntimos de dividendo repartidos en octubre pasado (en total, 64 céntimos, que superarían los 43 céntimos distribuidos con cargo a 2022).

Banco Santander pagará más dividendo bruto con cargo a 2023

Aunque las declaraciones de Torres Vila no suponen un cambio en la política de dividendos del banco (con un payout de entre el 40 y el 50 por ciento, es lógico que el cupón aumente a la vez que lo hacen los beneficios), sus declaraciones han constatado lo que ya se predecía: que los bancos van a realizar pagos atractivos este año para repartir los beneficios que cosecharon el ejercicio anterior, con los tipos de interés al alza.

En este contexto, algunos inversores se están preguntando el volumen de dividendo que alcanzarán otras entidades de la competencia como Banco Santander, una de las compañías más seguidas por los inversores de dividendo.

A este respecto, cabe decir que Banco Santander se comprometió a subir el payout desde el 40 al 50 por ciento ya en el reparto de los beneficios con cargo a 2023.

El 25% del beneficio se repartirá en forma de dividendo en efectivo

Por eso, sabemos que Banco Santander repartirá el 50 por ciento de los beneficios de 2023, la mitad en forma de recompra de acciones y la otra mitad a través de un dividendo en efectivo.

Las estimaciones de los expertos auguran unos beneficios de 10.750 millones de euros durante 2023 para Santander, un 12 por ciento más que el ejercicio anterior (los datos oficiales se conocerán el 31 de enero próximo).

Por tanto, es de esperar que, si se cumplen estos pronósticos, Santander dedique 5.375 millones de euros a remunerar a sus accionistas: 2.687,5 a través de un programa de recompra de acciones y una cantidad similar a través del reparto de dividendos en efectivo.

La entidad presidida por Ana Patricia Botín ya repartió en noviembre pasado 0,081 euros brutos (0,06561 euros netos), equivalentes al 25 por ciento del beneficio ordinario de la entidad en el primer semestre de 2023.

En ese sentido, ahora faltaría el segundo pago, que Santander suele efectuar en mayo, por una cuantía similar.

Sin sorpresas al alza

Más allá de eso, los analistas no esperan ninguna sorpresa significativa por el lado de los dividendos.

“El dividendo llegará hasta donde llegue el beneficio. Porque no creemos que vaya a subir de ese payout del 50 por ciento”, apunta al respecto Nuria Álvarez, analista de banca de Renta 4.

Y es que, a juicio de Álvarez, las políticas de dividendos de los bancos “están bastante ajustadas” a día de hoy, por lo que hay "poco margen para una mejora de la política de dividendos recurrente”.

Y tampoco hay espacio para un dividendo extraordinario, en su opinión, en el caso de Banco Santander.

"No lo veo, después de esta mejoría. No, al menos, para este año 2024. Porque este ejercicio va a ser más difícil en general para los bancos. Además, en enero de 2025 se empieza a aplicar Basilea III y algunos bancos como Banco Santander van a tener impacto en términos de consumo de capital. Hasta que no haya visibilidad sobre esto y estabilidad en la generación de capital, no creo que haya aumentos”, zanja.

En la misma línea se expresa Marisa Mazo, experta de GVC Gaesco. “Banco Santander ya ha dicho lo que va a hacer. Nos queda la segunda parte del año y ya está", sentencia.

