Bankinter apunta alto: 217M€ de beneficio neto y un 53% más en margen de intereses

Bankinter presentará el próximo 20 de julio un beneficio neto de 217 millones de euros, el 86 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior, según las previsiones del consenso de analistas consultadas por finanzas.com.

Será el mayor incremento interanual de las ganancias de toda la banca española, gracias al aumento del margen de intereses, que crecerá el 53 por ciento, hasta los 529 millones de euros.

Ya en el primer trimestre el margen de intereses se disparó un 63 por ciento y ahora la tendencia seguirá igual de sólida simplemente por el incremento de los tipos de interés.

Además, “es que están creciendo en volúmenes”, gracias a España y a las actividades de Evo en el mercado doméstico, Portugal e Irlanda, dijo a finanzas.com Marisa Mazo, analista en GVC Gaesco.

Efecto balsámico sobre el margen de intereses de Bankinter

Desde principios de año “los tipos han subido más de lo que pensábamos y las betas de los depósitos van más lentas”, apuntó Mazo.

El buen comportamiento del crédito, así como por “el avance del proceso de repreciación de la cartera”, apoyan la evolución del margen de intereses, añadió Nuria Álvarez, analista en Renta 4 Banco.

Igualmente, las comisiones van a crecer, pero un poco menos del 4 por ciento respecto al año pasado. Además, estos resultados no tendrán el efecto negativo del impuesto Sánchez sobre los beneficios.

El resultado final para Bankinter es un beneficio neto de 217 millones de euros, con unos costes que crecen estables, en torno a 8 por ciento, explicaron las fuentes consultadas.

Menor preocupación por los costes de los depósitos

Para el mercado es importante ver la respuesta del margen de intereses, sobre todo por las dudas que suscitaron los costes de financiación del banco (lo que abona a los clientes por sus depósitos) a principios de año. Esto provocó un castigo acelerado en marzo por la crisis de Silicon Valley Bank.

Lo cierto es que Bankinter parecía vulnerable por el perfil de sus clientes, más sofisticados y con mayor poder adquisitivo, lo que elevaba el listón en términos de remuneración de los depósitos.

Esto no ha cambiado, pero ahora “hay más confianza en que los costes de los depósitos no aumentarán de manera significativa debido a las tendencias más benignas del sector”, dijeron los analistas de UBS.

De esta forma, se “disipan las preocupaciones sobre una gran caída del margen”, apuntaron los mismos expertos. Es más, en UBS ven probable que Bankinter sea el único banco español con capacidad para ver crecer su cartera de préstamos.

Revisión al alza de margen de intereses

A principios de año, Bankinter ofreció una guía de crecimiento del margen de intereses del 20 por ciento, un porcentaje que en aquel momento los analistas ya vieron demasiado conservador. Y los números les están dando la razón.

A juicio de Marisa Mazo, Bankinter revisará al alza sus indicaciones sobre el margen de intereses, dada la evolución de los tipos y las betas de los depósitos.

No obstante, Nuria Álvarez no tiene tan claro que esto vaya a ser así y no espera mayores novedades en este sentido. En todo caso, ambas expertas sí creen que podría haber una mejora en la guía del coste del riesgo.

Bankinter descuenta por adelantando los resultados

Con estas expectativas sobre la mesa, las acciones de Bankinter rebotaron un 14 por ciento desde finales de junio y están en plena tendencia alcista.

Desde el punto de vista técnico, el valor “tendría que cerrar el hueco que dejó con la crisis de SVB en la zona de los 6,42 euros, lo que sucedería con la superación de los 6,53 euros”, dijo Josep Codina, director de análisis de la revista Inversión.

De hecho, el objetivo teórico del patrón de doble suelo que dejó Bankinter son los 6,7 euros, una zona de máximos históricos que ya está en el radar.

Por abajo, el valor tiene un soporte reforzado en los 6 euros. La consolidacion de este nivel "ha sido clave" para intentar cerrar el hueco, añadió Diego Morín, analista en IG.

