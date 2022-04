Banco Santander: las 3 condiciones de Ana Botín para comprar Banamex

Banco Santander ha reiterado en su interés en participar en el proceso de compra de Banamex, aunque el banco ha reiterado que la operación "no está oficialmente lanzada".

En la rueda de prensa posterior a la presentación de resultados, el consejero delegado, José Antonio Álvarez, ha enumerado las tres condiciones que ha impuesto la presidenta de Banco Santander, Ana Botín, para llevar a a cabo la operación.

La primera, "ser bienvenidos", que la operación cuente con el visto bueno del Gobierno mexicano. En ese sentido, la presidenta de la entidad, Ana Botín, se reunió hace unas semanas con el presidente del país, Andrés Manuel López Obrador. En ese sentido, Álvarez destacó que Ana Botín mantiene una buena relación con el presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, con el que se reunió hace unas semanas.

La segunda, la compra no sé realizaría con emisión de acciones y la ratio de capital se mantendría en el 12 por ciento. Y tercera, que el precio fuera "bueno".

Álvarez aseguró que el valor en libros de la actividad en venta, según dijo Citi, es de uno 4.000 millones de dólares (unos 3.700 millones de euros) y hay "múltiples opciones" para financiarlos. Asimismo, matizó que el proceso de venta aún no ha comenzado y puede alargarse hasta finales de 2023 o incluso a 2024.

Todo dependerá del valor en libros

La apertura de los libros por parte de Citi será fundamental para que la entidad se decida totalmente. Así, el director financiero de Banco Santander, José García Cantera, ha insistido ante los periodistas que la entidad no necesita comprar Banamex para crecer en México, ya que están muy contentos con la evolución de la filial (donde tienen muy buena captación de clientes).

Por lo que García Cantera ha reiterado que esa acción de Citi, que estaba prevista que fuera en abril y que permitiría haber "tenido las conclusiones en mayo", es fundamental, pero "veo que se trata de un proceso muy complejo, que se puede dilatar en el tiempo más de seis meses", ha señalado.

Cuánto cuesta Banamex

El precio estimado que podría pedir Citi por Banamex todavía está en el aire, pero el rango podría situarse entre los 12.500 millones y 30.000 millones de dólares, de acuerdo con estimaciones del mercado.

Bank of America calcula que la parte en venta de Banamex tiene una valoración de entre 12.500 y 15.000 millones de dólares. Esto sería casi el doble que Santander México, cuyo valor podría rondar los 7.900 millones de dólares.

La inflación y el menor crecimiento no serán obstáculos para lograr objetivos

El consejero delegado de Banco Santander ha reiterado que la entidad mantiene sus planes de beneficio para este 2022, por encima de los 9.000 millones de euros.

Y todo ello a pesar de la guerra en en Ucrania provocará menor crecimiento, pero ha descartado crecimiento negativo, que ha traído una inflación más persistente. Todo ello conllevará que el Banco Central Europeo (BCE) se verá obligado a subir los tipos de interés más rápido de lo esperado y supondrá una normalización del crédito. "Esta mejora ya lo estamos notando en el Reino Unido y en Polonia, donde se han subido antes los tipos y en España todavía faltarán unos meses para verse reflejado".

En ese sentido, Álvarez ha destacó el buen comportamiento de hipotecas en el primer trimestre, una tendencia que ya se apreció a finales de año, y que en el Reino Unido se ha traducido en un nuevo récord de créditos hipotecarios.

Además, destacó también el negocio de tarjetas y TPV. Y no esperan un cambio de la estrategia con el alza de tipos. "No veo un cambio significativo", dijo. Para añadir que lo que no es normal es tener tipos negativos y espera que la facilidad de depósito, actualmente en el -0,5 poe ciento, llegue pronto al cero.

