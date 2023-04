Banco Santander: más correcciones en camino tras los resultados y el caos de First Republic

El panorama se complica para Banco Santander. La entidad cántabra encadenó cinco sesiones de caídas en los que se dejo más de un 10 por ciento en el IBEX 35, tras la mala acogida de sus resultados y el nuevo caos bancario provocado por el estadounidense First Republic.

Cuando parecía que la crisis bancaria en Wall Street estaba prácticamente superada, First Republic disparó las alarmas tras reportar una fuga de depósitos en el último trimestre por 100.000 millones de dólares.

Poco antes que esta nueva bomba estallara, el mercado ya castigó sin piedad a Banco Santander. Además del pinchazo en Brasil, los inversores hicieron sangre por la pérdida de depósitos en España.

Más correcciones en camino para Banco Santander

Desde el punto de vista técnico, la situación del valor ha empeorado tras las últimas caídas. “Está mostrando debilidad, con una vela bajista que anticipa una continuidad de las correcciones”, dijo a finanzas.com José Luis Herrera, analista en Banco BIG.

Ya rompió este martes el soporte de corto plazo que tenía en los 3,4 euros y ahora “está buscando los mínimos” de la crisis de Silicon Valley Bank y Credit Suisse, añadió Josep Codina, director de análisis de Inversión.

Así, el valor tiene un soporte inmediato entre los 3,08 y los 3,1 euros, pero de seguir la presión bajista, podría buscar esos mínimos, con lo que aumentan las opciones de caída hasta los 2,95 euros.

El retroceso hasta los 3,1 euros parece inevitable, si bien en esta zona, el escenario todavía sería de rango lateral. De no entrar dinero en este nivel tan sensible, habría que pensar en zonas por debajo de los 3 euros.

A juicio de Codina, otro elemento negativo es que no haya podido cerrar el hueco que dejó con la anterior caída. Estos deberes siguen pendientes con la superación de los 3,7 euros. “Hasta que no lo cierre, la acción no recuperará su fortaleza”, explicó.

Los depósitos, en el punto de mira del mercado

Es cierto que todo se ha torcido con las nuevas dudas que ha generado First Republic. “La situación para los bancos puede ser más complicada si vuelve el contagio. Es un aviso para que la Fed no suba tipos la semana que viene”, advirtió Codina.

Tampoco sirvió de mucho que Banco Santander presentara sus mejores resultados desde 2019. Puestos a buscar excusas, los inversores se quedaron con la caída trimestral del 5,6 por ciento en los depósitos españoles y con el patinazo en Brasil, donde el beneficio fue menor de lo esperado.

En concreto, el grupo cántabro registró una caída de 22.000 millones de euros en los depósitos corporativos españoles en el trimestre, algo relacionado con factores estacionales, mientras que los depósitos minoristas se movieron ligeramente a la baja, según dijo el director financiero, José García Cantera, en la conferencia con analistas.

El tema de los depósitos "es una variable que hay que seguir de cerca, pero un solo trimestre no permite tener una conclusión sobre lo que está pasando", dijo a finanzas.com Nuria Álvarez, analista de Renta 4 Banco. En su opinión, buena parte del castigo también recogió la incertidumbre por First Republic.

Es verdad que la fortaleza del margen de intereses sigue apoyando el negocio de Banco Santander, pero esta gasolina tiene fecha de caducidad.

“Ya estamos viendo un techo de aquí a final de año”, dijo Gisela Turazzini, CEO de Blackbird Bank, en ‘Hechos relevantes’, el podcast de cierre de mercados de finanzas.com. “La oportunidad ya no nos gusta tanto”, apuntó la experta.

Sumado al mal desempeño de Brasil, los analistas de Bloomberg Intelligence creen que el objetivo de lograr este año un Rote del 15 por ciento “no está exento de desafíos”.

Los brotes verdes que el mercado ignora

En este caldo de cultivo, los expertos consultados por finanzas.com creen que hay que esperar más volatilidad en las próximas sesiones. Esto no implica que haya que perder de vista los brotes verdes que presentó el banco cántabro.

“El mercado está muy sensible con los depósitos y los bancos regionales estadounidenses, pero la realidad es que Banco Santander va a ganar entre el año pasado y este casi 20.000 millones de euros, lo que no está cotizado”, dijo a finanzas.com José Lizán, gestor de Rretro Magnum Sicav.

Este experto tiene muy claro que los bancos ahora mismo son una idea de compra, y más el grupo que preside Ana Botín.

El margen de intereses “está disparado, el negocio bancario está yendo mucho mejor, los Rote y el dividendo son más altos, con lo que estas bondades del ciclo alcista en tipos de interés no están cotizadas, más allá del ruido de corto plazo”, apuntó Lizán.

