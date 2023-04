Análisis de los resultados de Banco Santander: lo que gusta y lo que no

Banco Santander acabó el martes arrastrado por el barro. No era el mejor día, con First Republic Bank resucitando la crisis financiera que parecía superada, para explicar a la comunidad inversora que Ana Botín decidió meterse en vena el impuesto Sánchez al completo en el primer trimestre del ejercicio, desnudar el pasivo y explicar que la unidad de Brasil rinde la mitad de lo que debería.

Pero de la lista de asuntos que los accionistas vieron como agravios el único que realmente nos gusta muy poco es el asunto brasileño. Recuerdo cuando, en 2014, Javier Marín, entonces consejero delegado del Santander –el primero de Botín— me contestó “que el único problema de Brasil es no estar allí”. Me gustaría haberle podido preguntar hoy si opina lo mismo que hace casi una década.

Publicidad

Brasil, como muchas aventuras en emergentes, suele ser pan para hoy y hambre para mañana. Las opciones de que estemos en ese “mañana” para el Santander Brasil crecen. ¡Menudo desastre!

Los beneficios allí fueron el 46,6 por ciento menos que el comparable de 2022. La unidad lleva más de un año tratando de ser más selectiva en la concesión de préstamos, a medida que se deterioran las condiciones. Pero su estrategia parece que no luce y ha presentado unos resultados trimestrales francamente flojos.

La cartera de préstamos de Santander Brasil ascendió a 500.300 millones de reales entre enero y marzo, aproximadamente un 10 por ciento más que un año antes. ¿Qué es lo que falla? Las provisiones para insolvencias aumentaron el 46,7 por ciento, hasta 6.760 millones de reales. Nos agarramos a un clavo ardiendo: se ralentizaron un 8 por ciento.

La CEO de Blackbird Bank, Gisela Turazzini, coincidió el martes en ‘Hechos relevantes’ al quitar hierro al asunto de los depósitos -en términos comparables caen un 2 por ciento— y del impuesto Sánchez en España –“son hitos puntuales”— para señalar que lo que no le gusta de los resultados del Santander es, precisamente, Brasil.

Publicidad

El análisis de la economista es particularmente valioso al haber marcado bastante distancia con la exposición de sus carteras al sector financiero.

La ventaja de los resultados de Banco Santander es que nos permiten una lectura temprana de los de Banco Sabadell, que se verán el jueves. Y el análisis previo es el mismo. Habrá caída de depósitos y una mordida en beneficios por el impuesto. Pero los deberes ya estarán hechos para el grueso del ejercicio.

Publicidad

Paz para el ahorro

Además de los números, los resultados van acompañados de declaraciones. El consejero delegado, Héctor Grisi, descartó que el Santander vaya en España a la guerra del ahorro. El grupo, uno de los mayores de la zona del euro, desoye las recomendaciones de la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, que recomendó retribuir el ahorro en una entrevista con Susanna Griso.

Grisi dijo el martes a los analistas “que se acomodará al mercado”. Discreta manera de avisar a sus competidores de que si ellos no plantan cara, el Santander tampoco. Aunque el BCE quiera lo contrario, a los analistas les suena bien la melodía. Aborrecen que los costes se disparen y el diferencial de intereses, creen, se debe aprovechar para asegurar las métricas esenciales. Turazzini también va detrás de esa pancarta.

Reservo el último párrafo de esta crónica para recopilar los datos que, al cierre de esta pieza, ya estaban más que manidos. El beneficio atribuido de Banco Santander fue de 2.571 millones de euros (plano año sobre año), volumen penalizado en bolsa con caídas del -5,97 por ciento, según informaron los paneles de finanzas.com al cierre de la sesión.

Publicidad

Como esperaba el director de análisis de la revista Inversión, Josep Codina, la morosidad no ha sido un problema.

Capítulos

00:00 Introducción.

02:24 Banco Santander: lo que gusta y lo que no.

09:24 La oportunidad de las valoraciones.

13:42 El próximo cisne negro.

Ficha técnica

Producción: José Jiménez.

Realización: Covadonga Lacruz Camblor.

Invitada: Gisela Turazzini, CEO en Blackbird Bank.

Grabado en Madrid el 25 de abril de 2023.

● Si esta noticia ha sido útil para ti, apúntate a nuestros boletines ¡No te decepcionaremos! También puedes añadir las alertas de finanzas.com a tus redes y apps: Twitter | Facebook | LinkedIn | Flipboard. Y sigue los mejores videos financieros de Youtube.