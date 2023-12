Banco Santander y BBVA: ¿mal de altura en la recta final del año?

El mal de altura amenaza con deslucir el brillante año bursátil que están marcando Banco Santander y BBVA. Por extensión, el miedo se extendió a los bancos medianos del IBEX 35, al descontar los inversores un recorte de tipos por parte del BCE antes de lo esperado.

Como ya explicó finanzas.com, varias carteras modelo han empezado a recortar su exposición al sector financiero, lo que se ha visto acompañado por un frenazo del rally alcista en las últimas sesiones.

Los grandes bancos de inversión se habían mantenido al margen de esta corriente, pero los analistas de Goldman Sachs acaban de recortar su recomendación sobre los bancos europeos hasta neutral, ante la evidencia de que los tipos de interés se moverán a la baja.

Los expertos del banco estadounidense advierten de que no tienen una visión negativa para el sector. De hecho, creen que no habrá recesión y apuntan que las valoraciones son convincentes. No obstante, abogan por la selección de acciones (stock picking) en vez de recomendar el sector en bloque.

El recorte de tipos, la amenaza latente

Lo que ha pasado es que “la subida ha sido muy vertiginosa y aunque es verdad que lo que se prevé es que se pueda esquivar una recesión profunda, lo que está empezando a pesar son las perspectivas de recorte de tipos”, dijo a finanzas.com Joaquín Robles, analista en XTB.

De acuerdo con datos de Bloomberg, el mercado está descontando que los tipos de interés en Europa estarán a finales de 2024 en un nivel cercano al 2,5 por ciento, cuando hace apenas unas semanas, las expectativas rondaban niveles superiores al 3 por ciento.

Aquí se juntan dos factores. Por un lado, los bancos están ofreciendo más por los depósitos, pero las perspectivas son de recortes en el precio del dinero, “lo que significa que el margen de intereses se va a ir estrechando”, recordó Robles.

“Los beneficios van a seguir siendo buenos, pero no van a crecer al mismo ritmo que en los últimos trimestres. E incluso podemos ver periodos durante el año que viene en el que caigan”, remachó el experto de XTB.

De hecho, las proyecciones de Goldman Sachs apuntan a un crecimiento de los beneficios por acción de los bancos este año del 27,3 por ciento, porcentaje que se reducirá al 1,9 por ciento en 2024.

Banco Santander aguanta el tipo

En este escenario de mayor incertidumbre, las acciones de Banco Santander apenas corrigieron un 0,5 por ciento desde máximos, gracias al mejor rendimiento de sus otros mercados y al hecho de que estaba más rezagado en el rally, dijo a finanzas.com Diego Morín, analista en IG.

Desde el punto de vista técnico, Banco Santander está probando niveles de soporte, “sin perjudicar todavía la tendencia alcista”, dijo el director de análisis de la revista Inversión, Josep Codina.

El valor está dibujando un patrón de continuación alcista, y si lo cumple, debería concretarse en el ataque a los 4 euros, una zona de “resistencia importante”. Más arriba, tiene la proyección de techos del canal en torno a los 4,4 euros.

La figura de continuación se mantiene en tanto Banco Santander no pierda los 3,8 euros, pero si cayera por debajo de los 3,7 euros “entraría de nuevo en una fase de consolidación mayor”, recordó Codina.

BBVA intenta consolidar los 8,5€

En el caso de BBVA, la corrección desde máximos alcanza el 2 por ciento, lo que también deja al grupo vasco en mejor posición que el resto de entidades domésticas, gracias principalmente al efecto de las recompras, añadió Morín.

Tras el buen comportamiento que ha tenido BBVA en el año (suben un 50 por ciento) “es normal que haya cierto mal de altura”, apuntó Codina, lo que se está traduciendo en una consolidación en torno a los 8,5 euros.

Ahora, la acción tiene el punto de mira en los 8,8-9 euros y sería normal que los atacara. Por abajo, es importante que la acción no pierda el soporte de los 8,4-8,3 euros, aunque la consolidación de la subida no se vería amenaza hasta que no cedan los 7,5 euros. Esta es una zona muy amplia, con soportes intermedios en los 8,2 y 8 euros.

