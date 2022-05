La banca aprieta por una opa sobre Siemens Gamesa

El mal desempeño continuado de Siemens Gamesa monopolizó los resultados financieros presentados la semana pasada por su matriz alemana, Siemens Energy, y ante la constatación de que el rumbo de la compañía española no se enderezará a corto plazo, las entidades financieras redoblaron su presión para que la solución a sus problemas pase por una opa.

"Con las acciones de Siemens Gamesa bajando cerca de un 33 por ciento en lo que va de año, una compra de los títulos de los minoritarios se ha vuelto una opción cada vez más atractiva para Siemens Energy, que por su parte sigue viendo la energía eólica como el futuro de su negocio", mantenía Deutsche Bank en su último informe sobre la compañía germana.

De igual manera, desde JP Morgan se encuadraba la celebración del Capital Markets Day de Siemens Energy el próximo 24 de mayo como un momento "de poner de relieve las oportunidades de crecimiento derivadas de la transición energética".

Un contexto ante el que el banco norteamericano reiteraba su opinión de que los títulos de Siemens Energy recobrarán la tracción perdida una vez "Siemens Gamesa se recapitalice", y la estructura entre matriz y subsidiaria "se aclare, e idealmente se simplifique".

Actores fundamentales de la banca, por tanto, seguían subiendo el nivel de decibelios en torno a una opa en la que Siemens Energy ampliaría al 100 por cien su actual porcentaje de control del 67 por ciento sobre Siemens Gamesa, pero que no asegura la corrección a la deriva de la cotizada del IBEX 35.

Siemens Gamesa no aleja la sombra de Siemens Energy

Christian Bruch, CEO de Siemens Energy, apuntó la semana pasada ante los periodistas que, para él, la posibilidad de una venta de su participación mayoritaria en Siemens Gamesa "no era una opción que la empresa estuviera contemplando en estos momentos".

La rotundidad en la respuesta de Bruch ante esta opción remota a ojos del mercado, asimismo, contrastaba con la tibieza del directivo a la hora de responder acerca de una posible compra sobre los minoritarios. Una puerta que el alemán no cerró con firmeza al limitarse a decir que "no podía comentar nada al respecto en esos momentos".

Las sirenas de una opa de exclusión sobre los títulos de Siemens Gamesa llevan más de un año sonando en torno a la empresa de energías renovables, sin que esta termine de concretarse.

Sin embargo, la rapidez con la que la cotizada del IBEX 35 salió al paso de estas informaciones en 2021 contrasta con la limitación de ejecutivos como su nuevo CEO, Jochen Eickholt, que en los últimos meses reiteró en repetidas ocasiones que, a pesar de sentir la confianza de su matriz alemana, tan solo Siemens Energy podría explicar qué planes tiene para la compañía española.

Una compra a la baja que puede ser un negocio redondo para Siemens

Cuando la banca fijaba en enero el precio de una posible opa en torno a los 21 euros y sus acciones cotizaban en torno a los 16 euros, fuentes próximas a Siemens Gamesa argumentaban que el precio "podía ser ajustado", dado que la matriz alemana podría enfrentarse a demandas de minoritarios en la compañía de energías renovables.

Desde entonces hasta ahora, no obstante, los títulos de la cotizada del IBEX 35 no pararon de bajar, marcando este mes de mayo mínimos de 12,9 euros que no se vislumbraban en su gráfica desde mayo de 2020, y convirtiéndose en foco de atracción para inversores bajistas.

Lanzar una opa en torno a los 21 euros en estos momentos, con las acciones aún en estado convaleciente y sin pasar de los 13,4 euros que con los que cerraba la jornada del 17 de mayo, en cambio, podría provocar el enfado de los accionistas de Siemens Energy.

Pero en vista de la insistencia por esta opción de inversores de cierto calado de Siemens Energy como Deutsche Bank, que controla en torno al 0,7 por ciento del capital de la cotizada alemana, no parece que este pudiera ser un problema mayor.

Sobre todo teniendo en cuenta que para el conglomerado de Siemens, dueño del 40 por ciento de Siemens Energy, las energías renovables son un componente fundamental de su estrategia.

El mercado apunta al final de mayo para obtener respuestas

"El próximo Capital Market Day de Siemens Energy debería poner de relieve las oportunidades de crecimiento de la transición energética, y la empresa ha prometido una mejora en su comunicación, algo positivo en un negocio que sigue siendo complejo", detallaban desde JP Morgan.

Fuentes del mercado consultadas por finanzas.com, además, recogían con normalidad la retahíla de profit warnings emitidos por Siemens Gamesa. "En otros procesos de fusión y adquisición de Siemens se ha visto un comportamienti parecido, y se terminan quedando el negocio a un precio inferior al inicial", apuntaba una de ellas.

Credit Suisse, otra de las entidades que abogaba por una opa sobre Siemens Gamesa y fijaba el precio de la misma en torno a los 21 euros, ratificó este 17 de mayo su recomendación de sobreponderación sobre los títulos de la empresa, manteniendo un precio objetivo de 22 euros.

Los expertos parecen fiar su apuesta por la subida bursátil de la empresa española en su papel de referente de las energías renovables a largo plazo, y en las opciones de una opa que continúan calentando a fuego lento.

