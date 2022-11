ACS ingresará 24.400M€, un 20% más

La constructora española ACS desnudará sus cuentas del tercer trimestre de 2022 el próximo 11 de noviembre, unos resultados que reflejarán un margen del negocio resistente pese al zarpazo de la inflación.

Al menos, eso es lo que cree el analista de Renta 4 Ángel Pérez, quien anticipa que el margen de la multinacional de la construcción “solo caerá” desde el 5,7 por ciento hasta el 5,2 por ciento en el acumulado de los primeros nueve meses del año.

“En los Estados Unidos, uno de los principales mercados de ACS, se está produciendo un incremento de los salarios y un cierto aumento de los costes. Al final, eso te deteriora un poco. Pero es una caída muy ligera que no tiene un impacto demasiado trascendental”, explica este especialista.

Rafael Fernández de Heredia, analista de GVC Gaesco, está de acuerdo: “El margen de construcción es una variable importante a tener en cuenta en los resultados. En el primer semestre estaba subiendo. En un entorno con los costes al alza eso es un desafío”.

Fernández de Heredia atribuye este signo de fortaleza de ACS al hecho de que la constructora tiene un elevado porcentaje de su cartera “al que no le afecta la subida de los costes porque tiene contratos que se revisan”.

Aumento de los ingresos en un 20%

Más allá del margen, Pérez calcula que ACS ingresará unos 24.477 millones de euros en los primeros nueve meses de 2022, lo que supone un incremento interanual del 20 por ciento aproximadamente.

Por su parte, el Ebitda se situará en los 1.261 millones de euros, lo que implica un alza del 8 por ciento. Esto permitirá a la empresa presidida por Florentino Pérez anotarse un beneficio neto de casi 447 millones, doblando las ganancias del año anterior.

Si solo se cuenta el tercer trimestre del año, los ingresos de ACS crecerán un 13,2 por ciento interanual hasta los 7.965 millones de euros; mientras que el Ebitda ajustado será de 465 millones, con un margen ebitda del 5,8 por ciento.

Esto permitirá que el beneficio se coloque en los 152 millones de euros, respecto a los 94,5 millones del mismo trimestre del año anterior.

Por su parte, el BPA aumentará en el tercer trimestre hasta los 0,58 euros, respecto a los 0,29 euros del mismo trimestre del ejercicio anterior.

Unas cuentas que demuestran la fortaleza de ACS

En general, se tratará de unas cuentas que mostrarán la fortaleza de la compañía y que estarán exentas de sorpresas, pues el mercado ya conoció los resultados de Hotchief (participada de ACS), la semana pasada.

“Los resultados no deberían salir mal. Este año el tipo de cambio juega de forma positiva por la apreciación del dólar, al ser ACS la constructora más expuesta a los Estados Unidos. En ese sentido, lo lógico es ver crecimiento en ventas y Ebitda y que Abertis continúe recuperándose, como se pudo ver en los resultados de Hotchief”, apunta al respecto Fernández de Heredia.

Pérez coincide con él: "Vamos a ver un buen resultado. Se ve que ACS tiene capacidad para seguir incrementando la actividad. La cartera venía muy fuerte, estaba en máximos históricos y es previsible que siga aumentando”.

Poco impacto en la acción de ACS

Si bien, es poco probable que la publicación de las cuentas provoque un movimiento fuerte en la acción.

"Hay que tener en cuenta que gran parte de los resultados de ACS proceden de Hotchief, que ya presentó la semana pasada. Así, en Abertis ya sabemos por dónde va a ir la cosa y en Hotchief también”, explica Pérez.

"Te queda por conocer Dragados y Clece, que pesan mucho menos que Hotchief. A no ser que haya una sorpresa muy grande por ese lado, que en principio no se espera, no va a haber sustos", añade el analista de Renta 4, que tiene ACS en mantener porque cree que el mercado está castigándola en exceso.

Y es que, según él, ACS cae “este año por lo mismo que caen todas, por el contexto actual de subidas de los tipos de interés”.

“El mercado está pronosticando que estas subidas pueden llevar a una caída del consumo y eso podría acabar en una recesión. Entonces, todos los valores salvo los bancos domésticos, Repsol y Acciona Energía, caen”, relata.

Si bien, los inversores están “penalizando un poco de más” a ACS, a su juicio.

"Hay que tener en cuenta el posicionamiento de la compañía y los planes de infraestructuras que hay aprobados en los Estados Unidos y Australia. Para mí, vale más de lo que está cotizando", zanja este especialista.

En ese sentido, un catalizador para la compañía pueden ser los resultados del cuarto trimestre, que sí atraerán más atención del mercado debido a que podrían reflejar un incremento del circulante -suele subir en la última parte del año por el tipo de negocio de una constructora-.