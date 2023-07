Las acciones del IBEX 35 que mantendrán el tipo con los resultados 

El próximo 14 de julio comienza la temporada de resultados en los Estados Unidos, con la publicación de las cuentas de JP Morgan y Citi, aunque la primera fecha de relevancia dentro del IBEX 35 no llegará hasta el 21 del mismo mes, de la mano de Logista.

Se trata de una temporada de resultados que se espera buena, en términos generales, como ya ocurrió con la publicación de las cuentas del primer trimestre, que sorprendió al alza.

Pero, a diferencia de la anterior, el tono del mercado podría deteriorarse, por lo que los inversores deberían hacer gala de una cierta cautela.

“El consenso tiende a ser muy exagerado. Al igual que en el primer trimestre los resultados salieron mejor de lo esperado, mi miedo es que esa sorpresa positiva del primer trimestre se revierta. Que estemos dejando atrás los mejores momentos. Para este segundo trimestre, de hecho, esperamos las cosas más tensionadas”, explica Javier Molina, especialista de mercados de capitales en Etoro.

¿Habrá una corrección tras los resultados?

De hecho, Molina no descarta una corrección en toda regla.

“El famoso sentimiento contrario ha provocado que el mercado haya subido estos meses, con los inversores asustados. Y, si en un entorno donde todo era el fin del mundo, nos hemos ido a máximos históricos del IBEX 35 con dividendos, cuando veamos un escenario de ‘lo peor ya ha pasado’, va a ser momento de vender y no de comprar", añade este experto.

Natalia Aguirre, estratega de Renta 4, comparte esta cautela. Por un lado, cree que los resultados del segundo trimestre van a ser buenos porque, "si hay una cosa determinante en el primer semestre, es que el ciclo ha aguantado mejor de lo que se esperaba”.

Esa resiliencia de la economía se ve apoyada, asimismo, por el hecho de que los inversores prefieren ver el vaso medio lleno que medio vacío, por muchas incertidumbres que haya en el horizonte.

Si bien, eso no quiere decir que las bolsas no puedan darse la vuelta.

“¿Qué va a pesar más en el mercado? Pues lo cierto es que está complaciente. Sigue con su aterrizaje suave. Pero nosotros estamos cuanto menos cautos. Somos conscientes de que el mercado está muy alcista, pero las subidas del primer semestre hacen que las valoraciones estén más ajustadas. Y, a esos niveles, me tienes que demostrar en resultados porque si no, no te compro”, reflexiona Aguirre.

Las previsiones importan más que los resultados

En todo caso, Aguirre explica que, más que las cuentas del segundo trimestre, lo que realmente va a pesar en el mercado son las previsiones que tengan las compañías respecto al futuro, lo que se conoce como las guías.

“Más allá de los resultados en sí, que es a toro pasado, al final lo más importante es fijarte en las guías, que es lo que tiene que mover las cotizaciones, porque descuentan el futuro. El pasado ya no importa mucho”.

Molina está de acuerdo: “En las guías puede estar la clave. Mi miedo es que empiecen a tornarse más positivas. Al ver que la inflación está controlada, las compañías están empezando a pensar que lo peor ya ha pasado. Y mi miedo es que no ha pasado”.

Específicamente, Molina cree que aún no se ha visto el impacto negativo de la subida de los tipos de interés sobre la economía, porque siempre hay un retraso hasta que se traslada.

Asimismo, apunta que el consumo se ha mantenido a base de ahorro y tarjetas, pero en algún momento se contraerá.

En todo caso, hay que recordar que los resultados cambiarán en función del sector, con compañías ganadoras y perdedoras.

Los bancos irán bien

En el caso de los bancos, el sector con más presencia dentro del IBEX 35, se va a seguir notando el efecto positivo del incremento de los tipos del BCE, que va a solapar la ralentización de la concesión de hipotecas. En cuanto a la mora, se espera que siga contenida.

"Salvo que tengamos un problema de crecimiento global, el sector va a seguir tirando. Yo me centraría más en Santander, porque por valoración tiene más recorrido. Las cuentas van a seguir siendo buenas ", dice Molina.

Aguirre también piensa que "los resultados deberían apoyar las cotizaciones” de los bancos, donde "cada vez es más evidente el impacto positivo de la repreciación de la cartera de crédito”, con "subidas del margen de intereses de al menos un dígito medio (sobre el 5 por ciento) por el alza de los tipos de interés”.

Asimismo, Aguirre también descarta tensiones en las métricas de riesgo pero avisa de que la temporada de resultados prácticamente coincide con las elecciones parlamentarias del 23 de julio, por lo que los resultados podrían pasar a un segundo plano en la banca.

El sector asegurador, en cambio, va a ser la otra cara de la moneda, pues las subidas de los tipos van a seguir haciendo mella en sus carteras de bonos.

Las energéticas van por barrios

Respecto a la energía, Molina cree que hay que diferenciar entre compañías como Repsol de otras como Iberdrola o de las renovables. En la segunda ve “buenas perspectivas” pero en Repsol pesará la caída del petróleo, por muchos intentos que haya realizado la petrolera por diversificar el negocio.

“No quiere decir que Repsol lo haga mal sino menos bien”, afirma.

Por su parte, las renovables van a estar más pendientes de las elecciones que de los resultados, especialmente tras las propuestas realizadas por el Partido Popular, que incluyen una tasa y alargar la vida de las centrales nucleares.

En cuanto a Telefónica, Aguirre no espera muchas novedades pero Molina cree que “podría ser uno de los valores que sorprendiese” pues, por valoración, se ha quedado atrás a causa de su elevado endeudamiento.

Sin visibilidad en el sector turístico

En lo que a turismo se refiere, desde Renta 4 son muy positivos con los resultados pero cautos con la evolución más allá del tercer trimestre.

"Después del verano, la visibilidad es reducida. Se está viendo que la gente viaja y veranea como si no hubiese un mañana. No cambio de coche pero me voy de vacaciones. Pero la renta disponible se está viendo mermada y, o mejora, o difícilmente se podrá mantener este ritmo de consumo”, apunta Aguirre.

Más allá de eso, “las infraestructuras probablemente no destaquen mucho y los cíclicos estarán pendientes de la evolución del ciclo; mientras que Indra e Inditex presentarán resultados y guías positivos (Inditex en septiembre)”, afirma Aguirre.

Finalmente, Molina cree que habrá que prestar atención a las socimis, pues cotizan con un descuento considerable respecto a los activos, de entre el 20-30 por ciento, y donde él ve una oportunidad si se es un inversor de largo plazo.

"Hay que ser capaz de aguantar. No sé si va a ser un mes, dos o un año", apostilla.

