1&1 costará a Telefónica Deutschland un 43% más en ingresos de lo temido

Telefónica Deutschland perderá 574 millones de euros en ingresos cuando el operador alemán 1&1 mueva sus líneas a la red de Vodafone. El importe supera con creces (+43 por ciento) las estimaciones iniciales de 401 millones, calculadas prácticamente en tiempo real tras confirmarse la noticia el miércoles.

Y es que, durante el jueves, los analistas pudieron afinar sus estimaciones, según pudo confirmar finanzas.com con hasta tres bancas de inversión. Una cuarta, UBS, redujo la factura a 550 millones. Telefónica no quiso hacer comentarios a petición de este diario.

La salida de este cliente mayorista se cobró sólo el miércoles 1.540 millones de euros en capitalización de la matriz española y 1.291 de la propia filial alemana. Las pérdidas siguieron durante la sesión del jueves con caídas del -1,18 por ciento a 3,51 euros en el caso de la IBEX 35; y del -6,57 por ciento a 1,86 euros en el ticker de la subsidiaria. El contexto de la bolsa fue de ligeras pérdidas (-0,23 por ciento, IBEX 35), una vez resuelta la digestión de la rebaja a EEUU dictada por Ficth Ratings.

En 48 horas –desde que Vodafone y 1&1 mandaron su hecho relevante—Telefónica cayó, por tanto, el -8,18 por ciento y Telefónica Deutschland el -23 por ciento. Aunque las tres telecos están enzarzadas públicamente sobre cuándo empezará 1&1 a utilizar las antenas de Vodafone (los nuevos socios sostienen que en octubre de 2024 “a más tardar” mientras que Telefónica insiste en que hay contrato hasta junio de 2025), el mercado descontó la noticia sin matices.

“Es como cuando ganas la Liga, lo celebras el día que se confirma no en la última jornada”, metaforeó un operador. El hecho de que el valor –hasta el cierre de este artículo— no haya rebotado indica que los grandes inversores y analistas siguen cuantificando el impacto que deberá gestionar Telefónica Deutschland. Y la pérdida directa de ingresos no es más que la primera línea del análisis hasta alcanzar una cifra neta.

Caen los ingresos, pero también los costes

La propia compañía defendió durante la presentación de resultados de 2022 que utiliza esos ingresos para compensar su negocio minorista. Así que podría haber pérdidas indirectas. Dicho y escrito. En la página 19 del informe al supervisor bursátil con los resultados de 2022 se lee que los clientes mayoristas (siendo 1&1 el principal) “más que compensan el impacto negativo de la aceleración de la caída de las tarifas de terminación móvil”, según pudo comprobar este diario.

Otra palanca que sostiene la línea la ejerce la venta de teléfonos y dispositivos, que el año pasado estaba en récord con 1.600 millones en entrantes. La evolución de esa actividad (+3 por ciento anual) también está contemplada en los cálculos. Así que la reducción de los ingresos en el negocio móvil alemán consumirá capital al no haber alternativas suficientes. Al tratarse, sin embargo, de una migración paulatina, Telefónica Deutschland debería ser capaz de adaptar sus resultados y el balance poco a poco.

La pérdida de un cliente implica, en primera instancia, un impacto en la facturación. Pero a continuación toca el capítulo de costes. Según distintas fuentes, 1&1 acapara entre el 15 y el 20 por ciento de la red de Telefónica Deutschland.

A medida que se reduzca la prestación de servicios, se liberarán gastos por valor de 302 millones de euros, según pudo saber finanzas.com. En términos netos, el problema de 1&1 quedaría limitado, de este modo, a entre 198 y 206 millones de euros. Éstos se detraerían del flujo de caja libre y, por tanto, en última instancia, de inversiones o flujos hacia la matriz ya que el dividendo quedó garantizado en 0,13 euros.

Reproches a Telefónica

Pero “la compañía tiene tiempo para encontrar otro cliente o de mejorar su posición competitiva en el mercado”, explican desde Bankinter. Aun así, estos analistas ponen la proa, precisamente, a los importes que Telefónica recibirá de su filial alemana y rebajan el precio objetivo por acción a 4,7 euros. El castigo sobre la cotizada en el IBEX 35 tiene, además, aspectos fundamentales.

“No ha estado a la altura y no han sido capaces de contrarrestar la oferta de Vodafone. Estamos hablando de 15 millones de líneas, es mucho dinero”, explican desde una de las bancas de inversión consultadas, bajo condición de anonimato, por este diario.

José Jiménez contribuyó en este artículo

