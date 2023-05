Por qué es interesante invertir en ETF de materias primas en 2023

Como hemos visto, invertir en ETF implica invertir en una cesta de activos que replican un índice concreto. En este aspecto, las materias primas son un activo interesante para expandir nuestras inversiones en ETF. De hecho, existen todo tipo de ETF vinculados a materias primas y una amplia gama de productos básicos, desde oro, petróleo, plata, ganado, trigo o huevos.

Al igual que los ETF regulares, los ETF de materias primas son fondos de inversión agrupados compuestos por una variedad de activos diferentes, incluidos derivados de materias primas (como futuros de petróleo) y/o materias primas físicas (como el oro físico).

¿Cómo funcionan estos ETF? Al no replicar un índice per se, en lugar de estar compuesto por acciones, los ETF de materias primas están formados por futuros y derivados de materias primas o por contratos específicos respaldados por materias primas físicas. Así, los ETF muestran la evolución de una materia prima en concreto o de índices específicos de materias primas, como el S&P GSCI Total Return Index.

Como ya hemos explicado, los ETF pueden ser de réplica física o sintética. En el caso de las materias primas, los ETF suelen ser de réplica sintética, lo que implica que puede existir cierta desviación en la evolución del precio, conocido como ‘tracking error’.

Los ETF de materias primas se han convertido en una opción muy utilizada para obtener exposición a esta clase de activos ya que ofrecen la rapidez y comodidad de ser comprados como cualquier otra acción. Frecuentemente se utiliza el término Exchange Traded Commodity (ETC) para referirse a estos productos.

No obstante, un ETF de materias primas no es lo mismo que un ETC de la misma materia prima. El ETC es un contrato de deuda respaldado por un banco emisor sobre una materia prima. Los ETC se utilizan principalmente en Europa ya que por normativa un fondo cotizado no puede invertir en una única materia prima, sino que debe tener un grado mínimo de diversificación.

Qué afecta a las materias primas

Al igual que la inversión en acciones, los factores que contribuyen al precio de las materias primas son increíblemente complejos y, a menudo, impredecibles. No obstante, se pueden sacar en claro dos factores que afectan al precio y valor de diferentes productos básicos.

El primero es la oferta y la demanda. El segundo, la geopolítica y, en particular, la intervención de los gobiernos en los mercados, pueden tener impactos pronunciados en el precio de ciertas materias primas. Por último, las condiciones climáticas extremas, las preferencias cambiantes de los consumidores y los avances tecnológicos también pueden afectar los precios de los materias primas.

Beneficios de invertir en ETF de materias primas

Existen muchas razones por las que invertir en materias primas puede ser atractivo para las personas. Una de ellas es su cobertura de inflación. Con la inflación aún elevada en 2023, muchos inversores podrían estar interesados en explorar más la inversión en materias primas. Esto se debe a que las materias primas, a diferencia de las acciones, a menudo se benefician del aumento de la inflación.

Una asignación en materias primas proporciona a los inversores un rendimiento superior, especialmente frente a otras clases de activos, durante períodos de alta volatilidad. Así, en un año extremadamente volátil como el 2022, las materias primas y el efectivo fueron los únicos activos que registraron rendimientos positivos durante el año.