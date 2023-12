Claves para seleccionar los mejores planes de pensiones

Algunas de las preguntas más típicas de todos aquellos que se inician en el mundo del ahorro y la inversión es acerca de los mejores fondos de inversión, planes de pensiones, qué producto elegir o dónde depositar sus ahorros y su confianza.

Sin embargo, estas son preguntas que no pueden ser respondidas de una forma general.

Publicidad

Lo cierto es que lo que puede ser bueno para un ahorrador, puede no serlo para otro, por lo que las respuestas estándar en esta materia o copiar la cartera de otros inversores, por muy reconocidos o exitosos que estos resulten, no suele ser una buena idea.

Planes individualizados

A la hora de poder dar la mejor respuesta a estas preguntas y acertar con las inversiones, es importante trazar un plan individualizado y que dé respuestas a tus necesidades y características personales.

Entre estas preguntas, hay algunas que son clave, como cuál es el objetivo real. Si la perspectiva es intentar sacar el máximo rendimiento en el menor tiempo posible, posiblemente te sientas más cómodo haciendo trading en bolsa.

Por el contrario, si es crear una hucha de cara a tu jubilación, entre las distintas opciones de inversión destacan los planes de pensiones.

Una vez definido el producto, en el caso de los planes de pensiones hay una serie de preguntas que viene bien responder.

La edad es un elemento diferencial

En primer lugar, la edad es un elemento diferencial. Tener más o menos lejos el horizonte de la jubilación es un punto clave a la hora de seleccionar un plan.

Publicidad

Publicidad

Igualmente importante es definir el conocimiento real del producto, si se ha invertido en productos similares anteriormente o no y, por supuesto, definir cuales son sus objetivos, si prefiere una inversión a largo plazo no muy volátil, aunque sea a costa de renunciar a un mayor potencial de rentabilidad, si está dispuesto a arriesgar en la búsqueda de rentabilidades más altas, independientemente de las posibles oscilaciones, etc.

Una vez definidos estos elementos, seremos capaces de determinar si estamos ante un perfil de corte más conservador o arriesgado, ya que cada uno requerirá de un plan de pensiones diferente.

La volatilidad, clave para discernir el riesgo

Un criterio para ver el perfil de riesgo de un producto es observar cuál ha sido su volatilidad a tiempos pasados, teniendo en cuenta que, a menor volatilidad, menor riesgo.

Publicidad

Entre los planes más destacados por su rentabilidad a 3 años con una volatilidad a un año inferior o igual a un 2 por ciento, encontramos el AGROPECUARIA DE GUISSONA, con un 6,30 por ciento, siendo esta rentabilidad a un año de un 2,78 por ciento y con una volatilidad de un 1,96 por ciento.

Gestionado por GVC Gaesco Pensiones, según indica su propia política de inversión está orientado a lograr objetivos de rentabilidad que superen los rendimientos de la deuda pública a corto plazo y los mercados monetarios, invirtiendo en valores de renta fija y de renta variable nacional o internacional, de emisores públicos o privados de países pertenecientes a la OCDE, admitidos a negociación en mercados organizados.

La exposición a la renta variable será como máximo del 15 por ciento y de emisores de la zona euro, lo que le sitúa en la Categoría VDOS de Mixto conservador euro.

Con una volatilidad superior al 2 e igual o inferior al 5 por ciento, es posible destacar el DUNAS VALOR FLEXIBLE I, con una rentabilidad a 3 años del 20,73 por ciento, siendo esta de un 7,34 por ciento a un año y con una volatilidad en este mismo plazo de un 3,05 por ciento.

Publicidad

La gestión del plan estará encaminada a la consecución de retornos superiores al euribor a doce meses más 500 puntos básicos anuales, en un horizonte temporal mínimo de 5 años, con una volatilidad objetivo del 10 por ciento y máxima del 15 por ciento anualizada.

Para ello, invertirá principalmente tanto en mercados de renta fija, renta variable internacionales, divisas, estrategias relativas, etc., adaptándose de forma flexible a las variaciones de los mercados financieros y entorno macro y microeconómico.

Volatilidad entre el 5 y el 10%

Con un rango de volatilidad entre el 5 y el 10 por ciento destaca por su rentabilidad a 3 años el AZVALOR CONSOLIDACION con un 38,96 por ciento, contando con un 2,35 por ciento a un año y una volatilidad del 6,71 por ciento.

El plan tiene como objetivo de gestión obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización, invirtiendo un máximo del 50% en activos de renta variable de cualquier capitalización y sector, del cual hasta el 35 % puede ser invertido en activos de mercados emergentes.

Con una volatilidad superior al 10 por ciento y con una rentabilidad a 3 años de un 141,24 por ciento sobresale el AZVALOR GLOBAL VALUE, siendo esta rentabilidad a un año de un 2,17 por ciento y un 12,11 por ciento de volatilidad en este mismo periodo.

Publicidad

Siguiendo el mismo principio de inversión valor del plan anterior, invierte al menos un 75 por ciento del patrimonio del fondo en renta variable de cualquier capitalización y sector, principalmente de emisores/mercados de la OCDE, pudiendo invertir hasta un 35 por ciento del patrimonio total en emisores/mercados de países emergentes.

El resto de la inversión se invertirá en renta fija principalmente pública, aunque también privada.

Elegir el mejor plan de pensiones para ahorrar es un proceso personalizado que depende de diversos factores individuales. La diversidad de opciones disponibles es amplia y la clave reside en comprender tus objetivos, tolerancia al riesgo y tu horizonte de inversión para tomar la mejor decisión posible.

Si esta noticia ha sido útil para ti, apúntate a nuestros boletines ¡No te decepcionaremos! También puedes añadir las alertas de finanzas.com a tus redes y apps: Twitter | Facebook | LinkedIn | Flipboard. Y sigue los mejores videos financieros de Youtube.