ING Direct se arriesga con créditos a no clientes para ganar cuota de mercado

Con los tambores de subida de tipos sonando todavía lejos, ING Direct se ha lanzado a abrir su préstamo Naranja a los no clientes. El objetivo no es otro que aumentar su cuota de mercado, que ya se sitúa en un 6 por ciento (tras haber registrado una subida del 20 por ciento).

La clave para lograr captar clientes y fidelizarlos, contratando otros servicios dependerá de si mantiene el tipo cercano al mínimo que ofrece, porque si se acerca al más alto (que supera el 10 por ciento), estaríamos ante una oferta muy poco competitiva, explica Estefanía González, portavoz de finanzas personales de Kelisto.

Para ello lo hace a un interés muy competitivo: desde el 4,06 por ciento (3,99 por ciento TIN) hasta el 11,01 por ciento TAE. Según datos del Banco de España, este tipo de créditos se sitúan en el 6,87 por ciento TAE, aglutinando intereses, comisiones y otros gastos.

No obstante, el interés que ofrece la ING Direct dependerá del perfil una vez sometido a los análisis de riesgo y antifraude.

De este modo, el usuario solo tendrá que acceder a su banco principal desde la web de ING Direct para que la entidad pueda analizar la información financiera de manera. El proceso de concesión del préstamo es sencillo y el más rápido del mercado (dura como máximo 3 horas).

Este préstamo para no clientes mantendrá las mismas condiciones que para clientes actuales: no tiene ningún tipo de comisión, conserva el tipo de interés durante toda la vida del préstamo y no requiere domiciliar la nómina.

González recuerda que “esta oferta ya estaba disponible antes, pero que partía de un interés del 9,99 por cienot y no tenían un plazo de concesión tan rápido como el actual”.

Préstamos personales solo para deudas buenas

En términos generales, el cliente bancario debería huir de las deudas salvo que estas fueran buenas. ¿Cuándo se consideran que son así? Cuando se firma un préstamo que sirve para mejorar nuestros ingresos o para adquirir un bien que se necesita.

Varios podrían ser los ejemplos. Por un lado, adquirir un coche para ir al trabajo o, por otro lado, cursar un máster o estudio de posgrado que sirva para mejorar a futuro los ingresos.

En cambio, el cliente bancario no debería mostrarse proclive a contrar préstamos que aumentaran sus “deudas malas”, aquellas que se firman para adquirir un bien que no es necesario, como un coche de alta gama, lograr efectivo o agrupar deudas.

Préstamos personales desde el 2 por ciento

La oferta de ING no es la única que hay en el mercado atractiva. Younited Credit ofrece un crédito al 3 por ciento para un máximo de 50.000 euros y a devolver en 7 años y sin comisiones al por amortización anticipada.

Banco Sabadell también cuenta un préstamo personal con un TIN del 3,25 por ciento, mientras que BBVA cuenta con otro producto de este tipo pero ya su TIN roza el 5 por ciento (en concreto del 4,75 por ciento).

Los productos de Bankinter y Banco Sabadell parten ya con un TIN desde el 5,75 por ciento.

Aún así hay tres cuestiones esenciales que debes tener en cuenta para encontrar los créditos o créditos personales más baratos del mercado: el interés, las comisiones y la vinculación.

Aunque el primero es el factor que tiene más peso para determinar si una oferta es cara o barata, no puedes obviar los otros si pretendes conocer el coste real de pedir financiación.

ING Direct adopta más medidas para incrementar clientes

ING Direct cerró 2021 con 300.000 clientes y para este año se ha marcado como objetivo seguir creciendo.

De ahí, esta nueva iniciativa que se completa con la posibilidad de que sus clientes retiren dinero en efectivo de cualquier comercio, dejando atrás la barrera que suponía prestar este servicio para una entidad que apenas tiene oficinas y que dependía de acuerdos con otras entidades para utilizar sus comisiones sin cargos.

Así, ING Direct permite realizar estas operaciones en comercios como Supercor, Hipercor, supermercados de El Corte Inglés y DIA. Además, “muchos de estos establecimientos abren incluso los domingos, por lo que garantizan el acceso al efectivo en el momento que quieras”, recalcan desde la entidad.

La iniciativa se completa con los estancos de la ONCE, que están repartidos por toda España, destacando su amplia cobertura a nivel regional y presencia en pequeños municipios. En este caso, sería necesario contar con la aplicación de ING.

Finalmente, las estaciones de servicio y gasolineras también ofrecen la posibilidad de retirar dinero en efectivo. Cuando se reposte en las estaciones de Shell, DISA y Galp, también se sacar la cantidad que se desee.