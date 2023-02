Cuatro formas de evitar la infidelidad financiera

Lamento decírtelo, pero tu pareja romántica puede estar compartiendo una relación secreta.

¿Con adivina quién? Banco Santander. O Banco Sabadell, o BBVA.

Publicidad

Ya sea una gran compra, una deuda oculta o una cuenta desconocida, el 39 por ciento de nosotros hemos cometido algún tipo de "infidelidad financiera" contra la persona con la que convivimos, según una nueva encuesta del sitio de información financiera Bankrate.

"Año tras año, encontramos que las personas tienen estos esqueletos financieros en sus armarios", dice Ted Rossman, analista senior de Bankrate. "La gente se siente avergonzada y termina escondiendo cosas. Luego el secreto comienza a tomar vida propia".

Entre los que están casados, en una unión civil o viven con su pareja, el 12 por ciento tiene una tarjeta de crédito secreta, encontró Bankrate. Mientras tanto, el 11 por ciento está acumulando grandes gastos que sus parejas desconocen, el 10 por ciento tiene deudas ocultas y el 9 por ciento tiene una cuenta de ahorros secreta.

Una nota interesante es que las generaciones más jóvenes están acumulando los mayores secretos financieros. Con la generación Z, un sorprendente 63 por ciento ocultó detalles de dinero a su pareja, junto con el 54 por ciento de los millennials, ambos números mucho más altos que con la generación X o los baby boomers.

Publicidad

"Solía existir la expectativa de que las parejas vincularan totalmente sus vidas financieras, pero me doy cuenta de que eso realmente está cambiando con los clientes más jóvenes", dice Amanda Clayman, terapeuta financiera. "Mucha gente joven no necesariamente tiene ese nivel de integración. Es posible que ni siquiera vean estas cosas como secretos".

Cualquiera que sea tu propia indiscreción, la transparencia siempre es algo bueno en una relación. Aquí hay cuatro formas de sacar estos esqueletos financieros del armario:

Publicidad

Ser transparente

Las cuentas separadas están bien, solo sea abierto al respecto. No hay absolutamente nada de malo en que las parejas románticas tengan sus propias cuentas financieras. De hecho, para muchas parejas, ese es el arreglo que funciona mejor.

Sin embargo, el secreto no es saludable. Si prefiere mantener un fondo de dinero que es suyo y solo suyo, sea honesto y establezca esas reglas básicas desde el principio. Luego, además de eso, tal vez pueda agregar una cuenta conjunta para gastos compartidos.

Cita para hablar de dinero

Dado que hablar de dinero es un tabú, es difícil saber cómo o cuándo mencionarlo. Puede superar ese obstáculo en particular al crear un tiempo ocasional para sentarse con su pareja y hablar sobre eso.

Ni siquiera tiene que ser largo, tal vez solo cinco o 10 minutos para comenzar. Pero tener una ventana de tiempo regular es un buen primer paso para airear los problemas financieros y decir lo que hay que decir.

Publicidad

"Es útil si ya hay conversaciones sobre dinero, tal vez sobre planificación o presupuesto", dice Clayman. "Tener esa cita de dinero con tu pareja te da la oportunidad de hablar sobre cualquier desafío que pueda surgir".

Ayuda profesional

Dependiendo de los detalles de su relación y los años de equipaje que se hayan acumulado, puede ser difícil sacar a relucir los secretos de dinero. Ahí es donde traer a un tercero puede ayudar, como un planificador financiero, un consejero de parejas o un terapeuta financiero cuya capacitación combine los dos ámbitos.

Otro par de ojos puede ver la situación de una manera más objetiva y ayudar a sugerir un camino a seguir.

Publicidad

"No necesitas absolutamente una tercera persona, pero creo que puede ser muy útil", dice Clayman. "Si la conversación llega a una zona roja donde los ataques se vuelven realmente personales, tienes una persona que puede volver a encarrilar la discusión".

La honestidad es la opción más saludable

Si imaginas que guardar unos pequeños secretos de dinero no dañará a nadie, estás equivocado. Según un estudio de 2021 realizado por National Endowment for Financial Education, el 85 por ciento dijo que la infidelidad financiera afectó su relación de alguna manera.

Y en la encuesta de Bankrate, el 52 por ciento de los encuestados dice que las finanzas furtivas son tan malas, o peores, que cualquier acto de engaño físico.

En otras palabras, la honestidad es la opción más saludable.

Así que siempre es mejor hablar de secretos cuanto antes. Es posible que descubras que la mayoría de las veces, las personas pueden ser bastante indulgentes, dice Rossman.