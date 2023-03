El banco que eleva la rentabilidad de sus depósitos a 1 y 2 años

La semana se cierra con novedades en el mercado de depósitos europeos. En esta ocasión, el protagonista es el banco francés Younited, que ha elevado la remuneración de sus depósitos a 1 y 2 años.

Por el primero paga ya una rentabilidad del 3,05 por ciento, mientras que para el segundo la eleva hasta el 3,25 por ciento.

En ambos casos, la contratación del depósito se puede realizar a partir de 2.000 euros, con una inversión máxima de 100.000 euros.

El pago de intereses se lleva a cabo al vencimiento y la cancelación anticipada del producto no es posible.

Ambos productos están protegidos por el fondo de garantía de depósitos francés hasta los 100.000 euros.

Interesantes rentabilidades en todos sus depósitos

Este banco francés, actualmente, ofrece elevadas rentabilidades en el resto de los depósitos que tiene en el mercado. Por ejemplo, en su imposición a plazo fijo a 3 años paga un 3,35 por ciento.

Esta remuneración se incrementa hasta el 3,45 por ciento en un plazo de 4 años, mientras que a 5 años la rentabilidad es del 3,50 por ciento.

Al igual que sucedía con los dos depósitos que acaba de subir la remuneración, el resto de los productos también se pueden contratar por los mismos importes: desde 2.000 a 100.000 euros.

En Francia no se realiza ninguna retención fiscal a los no residente del país. Por ello, el ahorrador no tiene necesidad de presentar documento alguno.

Klrarna sube la remuneración de su cuenta de ahorro

La otra novedad es del banco sueco Klarna, que ha subido la rentabilidad de su cuenta de ahorro hasta el 1,55 por ciento anual.

Esta cuenta de ahorro está disponible desde 1 euro y hasta 90.000 euros como máximo.

El pago de intereses es trimestral. Suecia, además, no aplica retención fiscal a los no residentes en el país.