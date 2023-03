Los depósitos más rentables para pequeños ahorradores

Con la inflación en el 6 por ciento y las cuotas de las hipotecas subiendo al ritmo de los tipos de interés marcado por el Banco Central Europeo ahorrar se hace cada vez más complicado.

En muchos casos, los pequeños ahorradores no pueden aprovechar la subida de rentabilidad de los depósitos, ya que la mayoría de los bancos exigen una inversión mínima de 10.000 euros para contratarlos.

Publicidad

No obstante, existen en el mercado algunos depósitos que se pueden contratar a partir de un euro con rentabilidades que rozan el 3,5 por ciento TAE. Eso sí, a menor inversión menores rendimientos.

Inversión desde 1€

Entre ellos destacan los depósitos de la entidad letona Bluor Bank, que permiten una inversión a partir de un euro y hasta 100.000, por la que ofrece una rentabilidad del 3,49 por ciento TAE para plazos a tres años, un 3,45 por ciento para plazos de dos años y un 3,21 por ciento en depósitos a un año.

Así, una imposición de 2.000 euros a un plazo de 36 meses la remunera con 209 euros. Si se elige un plazo de 24 meses la rentabilidad es de 138 euros y los que opten por mantener inmovilizado ese dinero durante 12 meses recibirán 128 euros.

Publicidad

Los depósitos se contratan a través de la plataforma electrónica de Raisin, no permiten la cancelación anticipada y pagan al vencimiento del plazo.

Respecto a su fiscalidad, la retención de los intereses generados por los depósitos en Letonia es del 20 por ciento, pero, debido a los acuerdos de doble imposición entre ese país y España, existe la posibilidad de reducir la retención hasta el 10 por ciento.

Para ello, los clientes tienen que presentar un certificado de residencia fiscal expedido por la Agencia Tributaria entre un año y 4 semanas antes de la fecha de vencimiento del depósito.

Publicidad

Hasta un 2,84% TAE a partir de 500€

Otros de los depósitos que menor inversión exigen son los de Klarna Bank, que permite una imposición mínima de 500 euros y un máximo de 90.000.

Para plazos a dos, tres y cuatro años ofrece una rentabilidad del 2,84 por ciento TAE, por lo que un ahorro de 2.000 euros a 48 meses lo retribuye con 227 euros; a 36 meses, con 170 euros, y a 12 meses, con 113 euros.

La entidad sueca liquida los intereses al vencimiento del plazo y no permite la cancelación anticipada. Se contrata a través de Raisin y el ahorro está protegido por el fondo de garantía de depósitos de Suecia que cubre hasta 1.050.000 coronas suecas por cliente.

Publicidad

Un dato a tener en cuenta al invertir en estos depósitos es que no hay retención de impuestos en Suecia.

Intereses del 3,34% por un ahorro de 1.000€

La tercera entidad que mejor retribuye la inversión en depósitos de pequeños ahorradores es Fjord Bank, que permite una inversión mínima de 1.000 euros y un máximo de 95.000.

Ofrece unos intereses del 3,34 por ciento TAE en depósitos a dos años, del 3,32 por ciento para plazos de 5 años, un 3,29 a tres años y un 3,22 por ciento a un año.

También pagan los intereses a vencimiento de plazo, se contratan a través de Raisin y la entidad no permite la cancelación anticipada.

Publicidad

Respecto a su fiscalidad, Lituania tiene una retención fiscal estándar del 15 por ciento de los beneficios obtenidos por los depósitos, pero es posible reducir esta retención hasta el 10 por ciento.

Para conseguirlo, hay que presentar un certificado de residencia fiscal con convenio para Lituania, así como el formulario ‘Claim for Reduction or Exemption from the anticipatory Tax withheld at Source’, que proporciona Raisin, hasta cuatro semanas antes de la fecha de vencimiento del depósito.

Los ahorros están cubiertos por el fondo de garantía de depósitos lituano hasta 100.000 euros por cliente.

● Si esta noticia ha sido útil para ti, apúntate a nuestros boletines ¡No te decepcionaremos! También puedes añadir las alertas de finanzas.com a tus redes y apps: Twitter | Facebook | LinkedIn | Flipboard. Y sigue los mejores videos financieros de Youtube.