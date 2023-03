Amortizar hipoteca o invertir en letras del Tesoro, ¿qué conviene más?

Con el euríbor al alza, disparando las cuotas hipotecarias; y la inflación comiéndose los ahorros (en niveles del 6 por ciento en España), la pregunta es obligada: ¿es momento de utilizar el colchón financiero para amortizar la hipoteca?

Es decir, ¿qué conviene más, utilizar el dinero ahorrado para tratar de lograr un extra de rentabilidad que reduzca el mordisco de la inflación?

¿O es mejor idea utilizar esos mismos ahorros para reducir la hipoteca y, de este modo, minorar el efecto del euríbor al alza (que ya roza niveles del 4 por ciento)?

En finanzas personales no hay una respuesta universal

Pues bien, sobre este tema, no hay una respuesta válida para todos los casos, como sucede en casi todos los asuntos relacionados con las finanzas personales.

Más bien al contrario, la respuesta depende de la situación personal de cada ahorrador.

“Las recetas mágicas para todo el mundo son peligrosas en finanzas personales”, apuntó al respecto Vicenç Hernández Reche, presidente de la AIC (Asociación de Inmobiliarios de Catalunya), presidente de ANAI (Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios) y CEO de Tecnotramit.

Amortizar o no amortizar, una dicotomía para el ahorrador

Hernández hizo estas declaraciones en una entrevista concedida a Finanzas.com, dentro del podcast ‘Hechos Relevantes’, en la que también habló sobre la dicotomía entre dedicar los ahorros a amortizar la hipoteca o a invertir en productos de ahorro e inversión.

“¿Amortizo? Pues depende. Si con ese dinero eres capaz de generar una rentabilidad superior al coste de esa deuda, no. Utiliza ese dinero para invertir en algo que consideres que te va a dar una rentabilidad superior de la que calcules que te está costando esa deuda”, explicó este experto durante la entrevista.

Aunque superar el coste de la deuda a través de productos conservadores de ahorro no es fácil y, lógicamente, depende de los intereses que se estén pagando por la hipoteca que se tenga contratada.

El euríbor apunta peligrosamente hacia el 4%

Si el préstamo hipotecario es a tipo variable, estará impactado por el euríbor, de manera que la rentabilidad que se consiga deberá superar, al menos, ese 4 por ciento en el que parece que se va a colocar el euríbor en los próximos días.

Teniendo en cuenta que las letras del Tesoro están pagando un 3 por ciento a un año, que los depósitos extranjeros más rentables se sitúan en el 3,5 por ciento a dos años y que las cuentas nómina más golosas alcanzan el 5 por ciento (pero con saldos máximos remunerables sobre los 5.000 euros), es una tarea complicada.

Sobre todo, para el ahorrador conservador pues, más allá de estos productos, pueden encontrarse fondos y activos con mayor potencial de rentabilidad, pero también más riesgo.

Cuándo sí compensa amortizar hipoteca

Por eso, las personas que crean que es complicado superar esa rentabilidad, deberían utilizar su dinero para amortizar hipoteca.

"Si dices: no, yo tengo el dinero en liquidez, que no me remunera nada y, si encima cuento con la inflación, menos. Pues prefiero dejar de pagar el 2-3-4 por ciento de hipoteca antes que no ganar nada”, relató este especialista.

“Hay que ver qué uso alternativo le puedes dar a ese dinero”, insistió.

Por último, Hernández explicó que es preciso que tener un último factor en cuenta a la hora de valorar esta cuestión y es que, al igual que la inflación se come los ahorros y es "negativa para las inversiones”, es positiva para las personas o empresas apalancadas, pues reduce el valor de sus deudas.

