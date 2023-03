Las hipotecas se encarecen, ¿cómo negociar las mejores condiciones con el banco?

La financiación hipotecaria vive una espiral de endurecimiento desde que el BCE cambió el rumbo de su política monetaria e inició la racha de subidas de los tipos de interés más acelerada que se recuerda.

En concreto, la autoridad monetaria ha subido los tipos en 300 puntos básicos en cuestión de poco más de un año y medio, disparando el euríbor a doce meses hasta niveles del 3,8 por ciento en tasa diaria.

En este contexto, las entidades financieras también han encarecido las hipotecas, dificultando el acceso de los particulares a una vivienda.

“Las hipotecas fijas, que son las más contratadas todavía, no dejan de subir de precio. Y con las mixtas está pasando lo mismo en su tramo fijo, aunque este siga siendo más económico. Ahí está la gran barrera de entrada para los consumidores en este momento”, explica Estefanía González, portavoz del portal financiero Kelisto.

Lograr la hipoteca más ventajosa posible

Así las cosas, los particulares que estén pensando en contratar una hipoteca deben poner a prueba sus habilidades para lograr que les concedan el producto más ventajoso posible.

Aquí van algunos consejos para tratar de triunfar en esta difícil tarea.

El primero de ellos es empaparse bien sobre lo que es una hipoteca y su letra pequeña.

"Antes de empezar con una tarea tan complicada como negociar una hipoteca, es esencial que sepamos cómo funcionan estos productos, qué tipo de comisiones nos pueden cobrar, cuáles están limitadas por ley, cómo funciona el tema de los productos “vinculados”, si estamos (o no) obligados a contratarlos, qué seguros son esenciales con una hipoteca (y si tengo que tenerlos con el banco con el que la contrate o no), etc.”, apunta González al respecto.

Familiarizarse con las ofertas del mercado hipotecario

Asimismo, otra cuestión fundamental es familiarizarse con la situación del mercado hipotecario.

Es decir, conocer los productos que están ofreciendo los principales bancos y cuáles tienen ciertas ventajas frente a otros es fundamental para poder negociar.

En ese sentido, los principales comparadores financieros suelen incluir listas de hipotecas que pueden ayudar en la tarea (teniendo en cuenta que a veces firman acuerdos comerciales para destacar algunos productos).

Contar con un buen perfil financiero

Finalmente, contar con un buen perfil financiero es fundamental. Evidentemente, eso no es algo sobre lo que el cliente tenga mucho margen de maniobra, pues el buen perfil financiero “se tiene o no se tiene”.

Si bien, el usuario siempre puede destacar aspectos positivos de su perfil financiero, como el no haber estado desempleado nunca, no tener ningún descubierto, haber hecho frente a otros préstamos sin problemas (para la compra de un coche), o cobrar un bonus a final de año, etc.

Y es que "sea el momento que sea, siempre hay margen de negociación: es así ahora y lo ha sido en otras épocas, con precios más comedidos", asevera López.

Así, una vez que elegimos las 2-3 ofertas que más nos interesan, siempre hay que tratar de negociar: bien sea el precio o bien sean otras condiciones, como la vinculación.

Las mejores hipotecas del mercado ahora

Entre las mejores hipotecas que hay actualmente en el mercado, de entre los productos de interés fijo destaca la Hipoteca Inteligente de Evo Banco.

El interés se eleva al 2,80 por ciento y se puede contratar con un plazo de hasta 30 años. Además, no tiene comisión de apertura.

Por su parte, entre las mejores hipotecas a interés variable destaca la Hipoteca Real Madrid Variable de Unicaja.

Tiene un interés fijo de salida del 0,99 por ciento y, después, un diferencial del 0,45 por ciento.

Finalmente, dentro de las hipotecas mixtas, la Hipoteca Mixta de Cajasiete se sitúa entre las más ventajosas, con un interés fijo del 1,9 por ciento durante los cinco años de plazo fijo y un interés variable del 0,70 por ciento en una plazo máximo variable de 25 años.

