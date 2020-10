Los resultados de Netflix pierden fuelle con el fin de los confinamientos

Netflix cayó al final de las operaciones luego de que sus resultados y perspectivas no cumplieron con las estimaciones de Wall Street, renovando las dudas sobre su capacidad para mantener el crecimiento a medida que desaparecen los bloqueos de la pandemia.

El servicio de transmisión de pago más grande del mundo agregó solo 2,2 millones de nuevos suscriptores el trimestre pasado, muy por debajo de los 3,32 millones pronosticados por los analistas, e incluso la proyección más conservadora de la compañía.

Netflix también predijo que suscribirá 6 millones de nuevos suscriptores este período, por debajo de la estimación de 6,54 millones.

El boom de la pandemia se frena

A lo largo de la pandemia, Netflix advirtió que el boom de suscriptores no duraría y, de hecho, que su aumento de nuevos clientes podría frenar el crecimiento en el futuro. Pero ha tenido problemas para predecir el momento.

Si bien las previsiones de Netflix para el segundo trimestre demostraron ser demasiado cautelosas, su perspectiva para el tercer trimestre era demasiado optimista.

Muchos espectadores, especialmente en Europa y Asia, han regresado a algo más cercano a la vida cotidiana normal, lo que reduce la cantidad de tiempo que pueden pasar en atracones de Netflix.

Y los deportes profesionales han vuelto a las pantallas de televisión de los estadounidenses. Todo eso obstaculizó las ganancias de suscriptores el último trimestre, y el crecimiento se vio afectado en las tres regiones.

El negocio está madurando

“Es la señal de un negocio que está madurando”, dijo Jim Nail, analista de Forrester Research. "El crecimiento infinito no puede continuar para siempre".

Fue la ganancia más débil del tercer trimestre de Netflix desde 2015, cuando la compañía aún no estaba operando en la mayor parte del mundo. En su carta a los inversores, la gerencia culpó a un efecto de “avance”: el rápido crecimiento en la primera mitad del año robó los resultados de los meses más recientes. El servicio de transmisión también advirtió a los inversores que vería un crecimiento más lento en los próximos trimestres.

Las acciones de Netflix cayeron hasta un 7,4% a 486,50 dólares en operaciones posteriores al mercado. Las acciones habían subido un 62% este año hasta el cierre del martes.

Canalización del programa

Netflix todavía ha eclipsado a muchas redes y servicios de televisión, que han tenido problemas para encontrar nueva programación para transmitir durante la pandemia. La compañía lanzó una lista completa de películas, programas de televisión y documentales.

Pero sus programas más populares siguen siendo principalmente en inglés, lo que podría limitar su expansión en el extranjero. "The Old Guard", una película de acción protagonizada por Charlize Theron, fue su título más visto en el tercer trimestre, seguido de otras dos películas, "Project Power" y "The Kissing Booth 2".

"American Murder: The Family Next Door", lanzado en septiembre, está en camino de convertirse en el documental más visto del servicio.

El desempeño de su serie original fue menos sólido, lo que puede ayudar a explicar por qué la compañía acaba de reestructurar su división de TV.

50 nuevos proyectos

Netflix restó importancia al impacto de la pandemia en su cartera de nuevos programas. La compañía dijo que ha completado 50 proyectos desde el cierre inicial de la producción y que lanzará más programas el próximo año que en 2020.

"Estamos seguros de que tendremos una interesante variedad de programación para nuestros miembros, particularmente en relación con otras opciones de servicios de entretenimiento", dijo la compañía.