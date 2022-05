Musk suspende temporalmente su acuerdo para comprar Twitter

Elon Musk suspendió "temporalmente" la adquisición de Twitter por 44.000 millones de dólares que anunció hace casi un mes. Esto ha provocado que las acciones de Twitter se desplomen un 11 por ciento en la apertura de Wall Street, mientras que las de Tesla se revalorizan aproximadamente un 3 por ciento.

En un tweet, Musk dijo que está esperando a que la compañía clarifique el número de cuentas falsas que tiene. En una presentación realizada por la propia compañía el 3 de mayo, Twitter señaló “que el promedio de cuentas falsas o de spam durante el primer trimestre de 2022 representó menos del 5 por ciento de nuestros usuarios activos diarios mensuales durante el trimestre”.

Musk explicó en un comunicado, cuando anunció su su acuerdo para comprar Twitter, que quiere derrotar a los bots de spam, autenticar a todos los humanos y hacer que sus algoritmos sean de código abierto. Musk también ha dicho que le gustaría hacer de la plataforma "un bastión de la libertad de expresión".

Algunos bots están permitidos en Twitter

Actualmente, los bots están permitidos en Twitter, aunque según la política de la empresa, se supone que dichas cuentas indican que están automatizadas.

La plataforma incluso lanzó una etiqueta para los bots "buenos", como @tinycarebot, una cuenta que tuitea recordatorios de cuidado personal.

Sin embargo, los bots de spam no están permitidos y la empresa tiene políticas destinadas a combatirlos.

Y es que el fundador de Tesla ha tenido una relación conflictiva con la red social por este motivo. Antes de anunciar la opa, Musk lanzó una encuesta entre sus seguidores sobre si Twitter respetaba la libertad de expresión. Asimismo, hizo comentarios sobre la posibilidad de lanzar una plataforma similar.

No obstante, la publicación de este dato pondría en cuestión los planes que Musk tiene para la compañía, aunque no supone que renuncie a la operación.

De momento no pagará la indemnización

Al ser una suspensión temporal del acuerdo y no la renuncia a la operación, Elon Musk no tendrá que abonar los 1.000 millones de dólares como indemnización que pactó con Twitter en caso de que decidiera no seguir adelante con la operación.

Y es que el fundador de Tesla habla únicamente en poner en suspenso el acuerdo hasta que se pueda clarificar si es cierto que Twitter tiene tan pocos usuarios falsos.

Hasta la fecha, el órdago lanzado por Musk no había sentado especialmente bien a las acciones de Tesla. Desde el 4 de abril, fecha en la que dio a conocer la noticia, los títulos de Tesla caen un 32 por ciento. Por su parte, las acciones de Twitter ceden un 4,4 por ciento.

Planes de pago para Twitter

Entre los planes que contempla Musk para la plataforma es que sea de pago, según 'The New York Times'. El objetivo es que los ingresos pasen de 5.000 millones de dólares, que se registraron en 2021, hasta los 26.500 millones de dólares para 2028.

Twitter cerró el primer trimestre de 2022 con un beneficio neto de 513,3 millones de dólares, lo que supone multiplicar por siete el beneficio logrado para igual periodo de 2021.

En cuanto al número de usuarios diarios activos monetizables se ha situado a finales del mes de mazo en 229 millones, lo que refleja un aumento del 15,9 por ciento respecto a la misma fecha del año pasado.

Lo que sí ha experimentado es un recorte del número de usuarios. En el cuatro trimestre de 2021 aseguraba contar con 216,6 millones de usuarios a nivel global, un dato que, tras la revisión del primer trimestre de este año, desciende en -1,9 millones hasta los 214,7 millones de usuarios.

