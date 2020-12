Biontech, el tapado del rally de las vacunas

La tecnológica alemana Biontech, socia de Pfizer en el desarrollo de su vacuna, se revalorizó más de un 31% en el último mes gracias a los avances en su tratamiento y a la estela del impulso generado por sus rivales.

Desde su salida al índice de referencia del sector tecnológico estadounidense, Nasdaq, en octubre de 2019, el rally de la compañía es de un 709%. Debutó en un precio de 13,82 dólares por título. Solo en el acumulado de 2020 registra un avance del 215%.

Su precio actual supera los 120 dólares por acción, rondando las cotas máximas alcanzadas la semana pasada, cuando rebasó los 124 dólares por título.

La carrera por la vacuna, clave

No obstante, no hay que olvidar que la carrera por la vacuna antiCovid aún no está acabada, lo que podría repercutir en el precio de las acciones a medio plazo. Al menos así lo considera el mercado.

En qué punto se encuentran la vacuna de Pfizer y Biontech.

El Reino Unido mostró los últimos avances en torno a la vacuna este mismo miércoles al anunciar la aprobación de su vacuna. Para 2020 y 2021, el país ya cerró el suministro de 40 millones de dosis

La vacuna de Pfizer y BioNTech demostró una eficacia del 90%. Su aprobación en Europa está pendiente de la revisión que emita la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) el 29 de diciembre

En los Estados Unidos podría aprobarse la próxima semana, tras la reunión de la Agencia de Alimentos y Medicamentos (FDA, en inglés) el día 10​

JP Morgan mantuvo en su última revisión su posición hacia neutral. Según el consenso recogido por Bloomberg, Biontech cuenta con 5 recomendaciones de compra frente a 6 de mantener y una venta, mientras que el precio estimado para los próximos doce meses es muy inferior al actual, de 97,90 dólares.

Solo analistas como el banco alemán Commerzbank le otorgan un precio superior al actual, disparando sus pronósticos hasta 134 dólares por acción.

Rentabilidades de hasta el 455%

No obstante, los analistas valoran las altas rentabilidades de la tecnológica germana. Siguiendo con JP Morgan, el gigante de la banca de inversión estadounidense señala que le ha otorgado una rentabilidad del 320% en el año. No le sirve, sin embargo, para mejorar su precio estimado, que sitúa en 90 dólares, por debajo incluso del consenso.

Otras firmas de análisis como Wolfe Research o Canaccord reseñan que la rentabilidad del valor se eleva hasta el 455%, mientras que otras como Kempen o SVB Leerink le dan entre un 53% y un 59%.

El consenso del mercado recogido por Bloomberg sitúa que el potencial de retorno de sus títulos para el próximo año es del -19,1%.