Los minoritarios de Abengoa presentan sus candidatos al Consejo

Los accionistas minoritarios de Abengoa, recogidos en AbengoShares, anunciaron este viernes sus tres candidatos a consejeros de la entidad tras la decisión del presidente saliente, Gonzalo Urquijo, de no designar un nuevo consejo de administración.

Margarida Smith, Jordi Sarrías y Juan Pablo López-Bravo son las tres propuestas de los minoritarios de Abengoa para ocupar la cúpula de Abengoa a partir del próximo diciembre.

Destaca, además, la cantidad propuesta, tres consejeros, en lugar de los siete que planteaban en un principio. Según AbengoShares, se trata de una recomendación de su servicio jurídico para ser "conservadores".

El objetivo del 21-D

La Junta General se celebrará previsiblemente el próximo 21 de diciembre, en la que se permitirán propuestas alternativas a estos tres candidatos. Según explica AbengoaShares, presentar siete propuestas "podría interpretarse como una propuesta sustitutiva", arriesgando ser rechazada.

Por eso, dadas las "trampas sufridas", el criterio de AbengoaShares finalmente será la de presentar los tres candidatos anunciados.

No estará el ex diputado de Ciudadanos Marcos de Quintos que según justifican los minoritarios se debe a que "no quiere jugar ese partido". Asimismo, reiteran que De Quintos "no da un paso atrás".

El plan para la junta de Abengoshares.

Según detallan los minoritarios, el objetivo si gana la Junta del 21-D sería el de "automáticamente" convocar otra junta universal del conjunto de la compañía

Tras esa convocatoria se nombraría a los siete consejeros propuestos anteriormente, encabezados por De Quintos