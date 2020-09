Así funciona el medicamento de Faes Farma contra el coronavirus

Faes Farma comunicó este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que su medicamento Calcifediol reduce "significativamente" el riesgo de ingreso en UCI de los pacientes con Covid-19.

Esta es la principal conclusión de un estudio que comenzó hace meses en colaboración con distintas entidades, como el Hospital Universitario Reina Sofía o la Fundación para la Investigación Biomédica (FIBICO) de Córdoba.

La investigación se realizó sobre una muestra de 76 pacientes hospitalizados con síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA) y patrón radiológico de neumonía viral.

Los pacientes fueron aleatorizados y divididos en dos grupos: uno de 50 a los que se les administró Calcifediol vía oral en cápsula blanda y otro de 26 a los que no. Del primero, solo uno -el 2%- necesitó ingreso en UCI. Del segundo, la mitad, un total de 13.

Cómo funciona el Calcifediol. Es por ello que, según indica Faes Farma, su medicamento reduce el ingreso hospitalario hasta en un 97% de los pacientes con Covid-19.

Los datos avalan que la activación del sistema hormonal D gracias al medicamento reduce el riesgo de aparición del SDRA.

Se puede administrar en combinación con la hidroxicloroquina, otro de los fármacos anti Covid-19

Según el protocolo de cada hospital, las dosis varían en función de dos Calcifediol al día en cápsulas de 0,532 miligramos.

Además del SDRA, presente en un 20% de los pacientes, el Calcifediol actúa como prevención contra otras enfermedades respiratorias

Según Faes Farma, los resultados confirman la línea de investigación seguida por otros estudios que ya apuntaban a su medicamento como un posible tratamiento para reducir los riesgos asociados al coronavirus.

Faes Farma vive su propio rally desde los resultados

A la cotización de la farmacéutica le sentó bien el avance de los primeros resultados, publicados este lunes en la revista The Journal of Stereoid Biochemistry and Molecular Biology. A lo largo de la sesión llegó a registrar subidas del 6%, para terminar cerrando en una subida deñ 2,60%.

Una tendencia que continuó este martes, cuando la acción de Faes Farma registró la mayor subida de la jornada en el mercado continuo, del 10,58%, en 3,71 euros. De esta forma, olvida por el momento el desplome por encima de 32% que acumula en 2020.

La farmacéutica PharmaMar, que también presentó este martes su nueva unidad de virología, fue penalizada con una bjada del 2,16% de su cotización en el mercado continuo hasta los 83,95 euros por título.