Warren Buffett claudica ante las criptomonedas

Warren Buffett siempre fue un crítico acérrimo de las criptomonedas, pero esta semana, el magnate norteamericano vio como la imparable expansión de los criptoactivos en el mercado financiero llegaba hasta su propia casa, después de que un neobanco brasileño financiado por su fondo de inversión anunciara su apertura al trading de los mismos.

"La adopción generalizada de los activos digitales en América Latina sigue acelerándose, con las fintech brasileñas a la cabeza", aseguraba el comunicado emitido por Nubank, el neobanco carioca participado por Buffett con hasta 1.000 millones de dólares.

En pos de esta adopción, Nubank cerró un convenio con la startup de tecnología blockchain Paxos, y comenzará a ofrecer la posibilidad de comprar, mantener y vender criptomonedas como el bitcoin y el ether a sus más de 50 millones de usuarios.

El banco, asimismo, también anunció la asignación de cerca de un 1 por ciento del efectivo de su balance a bitcoins.

Una maniobra que la entidad financiera define como estratégica para su futuro, y que además "acelerará aún más la adopción de criptomonedas" en la región. Y todo, a pesar del desdén de Buffett por estos activos.



La constante negativa de Warren Buffett

“No pagaría ni 25 dólares por todos los bitcoins del mundo”, dijo Warren Buffett hace unas semanas ante los inversores de su fondo de inversión, Berkshire Hathaway.

"Si (el bitcoin) subirá o bajará en el próximo año, en cinco o en diez, no lo sé. Pero de lo que estoy seguro es de que no se multiplica, no produce nada", añadió.

El gran inversor, que concedió que la criptomoneda líder del mercado "tiene una magia", antes de desdeñar rápidamente este atributo asegurando que "la gente ha atribuido magia a muchas cosas", reiteró así su firme convicción ante el criptomercado.

La postura de Buffett, eso sí, no es nueva. Ya en 2018 señalaba que "en términos de criptomonedas, generalmente puedo decir con casi total certeza que tendrán un mal final", y añadía: "Ya tengo suficientes problemas con las cosas de las que conozco algo. ¿Por qué tendría que tomar una posición a largo o corto plazo de algo de lo que no sé nada?".

El paso de los años, y la paulatina integración de las criptomonedas en el tejido social y empresarial, sin embargo, pusieron en jaque estas declaraciones del oráculo de Omaha, que si bien mantiene su postura en contra de las criptomonedas, ahora es parte de su juego aunque sea de forma indirecta.

La apuesta por Nubank

Nubank es un neobanco brasileño fundado en 2013 que salió a bolsa el pasado mes de diciembre y actualmente cotiza a tan solo 4 dólares, después de ver como su cotización caía cerca del 66 por ciento en cuestión de 6 meses.

El pánico de los inversores a apostar por valores de crecimiento en tiempos de alta inflación y posible recesión económica penalizó severamente a un banco en plena expansión.

En el último trimestre de 2021, Nubank registró pérdidas de 0,04 dólares por acción, pese a recaudar unos ingresos récord totales de casi 636 millones de dólares que suponían un incremento interanual del 224,3 por ciento.

La inversión en Nubank por parte de Buffett suponía una cierta desviación de la estrategia principal en la cartera del empresario estadounidense, en la que priman valores de grandes corporaciones norteamericanas como Apple, Bank of America, Coca-Cola, o American Express.

Hasta el momento, por tanto, la decisión sin duda no ha sido rentable para el fondo de Buffett, pero la entidad brasileña puede corregir este rumbo la semana que viene tras su presentación de resultados del 16 de mayo.

"Los resultados del primer trimestre de Nubank pueden ser una prueba de fuego ante las preocupaciones de los escépticos sobre el crecimiento y la calidad del crédito, y estos dos indicadores pueden tener más valor que las cifras netas del primer trimestre", explicaban desde Bloomberg Intelligence.

El neobanco, por tanto, acudirá a su rendición de cuentas ante el mercado con mucha carne en el asador para determinar su futuro. Y para sumar puntos a su favor, decidió abrirse a las criptomonedas.

La apuesta de Nubank

"Actualmente, América Latina es la región de más rápido crecimiento en la adopción de criptodivisas en todo el mundo, y Brasil representa más de una cuarta parte de los 500.000 millones de dólares del mercado de las criptomonedas en la región, lo que lo convierte en el país líder de la zona", explicaban desde Nubank durante el anuncio de su apertura al criptomercado.

De esta manera, el neobanco apostaba firmemente por un criptomercado que su CEO, David Vélez, definía como "una tendencia al alza en toda Latinoamérica, que hemos estado siguiendo de cerca y que creemos que tendrá un impacto transformador en la región".

Nubank, por tanto, fiaba parte de su futuro crecimiento y generación de ingresos a las criptomonedas, y en el proceso, arrastraba a un gran escéptico como Warren Buffett.

